“Histórico”: Machillo Ramírez lo dejó ir, encontró club en Europa y ahora consigue el reconocimiento de la FIFA que impacta a Alajuelense

Un mensaje inesperado desde la FIFA llegó a las puertas del Machillo Ramírez en Alajuelense. Descubre de qué jugador se trata.

Un joven talento que no fue tomado en cuenta por Óscar “Machillo” Ramírez en la Liga Deportiva Alajuelensedecidió buscar oportunidades en el fútbol europeo, donde logró abrirse espacio y sumar experiencia internacional.

El máximo organismo del fútbol mundial destacó recientemente su desempeño, resaltando un momento histórico que no solo enaltece su nombre, sino que también genera repercusión en el entorno manudo.

¿Cuál jugador dejó ir el Machillo Ramírez en Alajuelense?

Karel Pérez no entró en los planes de Óscar “Machillo” Ramírez para el primer equipo de Alajuelense, por lo que fue cedido al Vianense de Portugal en la temporada 2025/26.

Ahora, de cara al próximo año, está previsto su regreso al conjunto manudo, aunque inicialmente será parte del Alajuelense II.

Reconocimiento desde FIFA

La FIFA destacó en sus redes sociales el gol de Karel Pérez, capitán de la selección Sub-20 de Cuba, calificándolo como un tanto histórico para su país, más allá del resultado adverso frente a Argentina. “Un gol histórico para Cuba: su capitán Karel Pérez“.

Dicho tanto convertido por Pérez en el cierre del primer tiempo no solo significó el primer gol de Cuba en el certamen, sino que también quedó marcado por la visibilidad que le dio la propia FIFA.

