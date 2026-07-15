Se acordó de Alajuelense: José Saturnino Cardozo aclara su futuro tras el descenso de Liberia

El descenso administrativo del Municipal Liberia ya es un hecho consumado. El cuadro pampero vio denegada su licencia para participar del Torneo Apertura 2026 de la Liga Promérica, siendo automáticamente descalificado a pesar de haber sido un gran protagonista y semifinalista en los últimos dos campeonatos.

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El fallo del Comité de Licencias de la Fedefútbol puso en marcha un éxodo masivo de la Ciudad Blanca: Sebastián Padilla y Shawn Johnson se fueron al Deportivo Saprissa, Erick “Cubo” Torres se despidió de la institución para buscar nuevo club, Antonny Monreal intentará lograr el ascenso con Guadalupe y Jared Ríos puso rumbo al Seattle Sounders II de los Estados Unidos. Sin embargo, el futuro del arquitecto del proyecto aurinegro, José Saturnino Cardozo, se mantiene en el aire.

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Pausa, familia y análisis de ofertas

Mientras sus ahora ex dirigidos se marchan a otros equipos y él continúa con su trabajo como comentarista del Mundial 2026, el entrenador paraguayo salió a aclarar que se tomará un tiempo prudente antes de definir cuál será su próximo destino en los banquillos.

“La otra semana ya regreso a México para estar con la familia, descansar un rato y después veremos qué pasa. Uno en el fútbol nunca sabe lo que puede pasar, así que vamos a ir a México, a esperar otra oportunidad y si no, yo siempre digo que no hay que apresurarse, que de repente pueda aparecer un buen proyecto y si no pues, la vida continúa. Ahora estoy comentando el Mundial, no me gusta tomar decisiones apresuradas, así que veremos. Si hay oferta más adelante, analizarlo y tomar la mejor decisión“, explicó el guaraní.

El Diablo Mayor respondió sobre Alajuelense

Antes de que finalizara el Torneo Clausura 2026, el técnico tuvo un coqueteo con la directiva de Liga Deportiva Alajuelense, que ante la urgencia terminó decantándose por el español Ismael Rescalvo para suceder a Óscar Ramírez en el Morera Soto. Sobre los rumores que lo vincularon con el cuadro manudo, Cardozo fue tajante:

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“Tengo entendido que en algún momento hablaron con mi representante pero quedó ahí. Yo estaba muy enfocado en Liberia, estábamos a punto de clasificar y después lo hicimos. Estábamos más pensando en esos partidos que en otro equipo, que no era el momento de analizar o ver una oferta, siendo todavía entrenador de Liberia. Y bueno, al final fue así, ellos tomaron la decisión de traer un entrenador, seguramente analizando qué necesita su equipo“.

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En las próximas semanas podría definirse si Saturnino Cardozo continuará con su aventura en el fútbol de Costa Rica, un país donde ha manifestado sentirse muy a gusto, o si prefiere aprovechar una nueva oportunidad en el extranjero o en su natal Paraguay.