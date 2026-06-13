¿Por qué no juega Kenan Yildiz con Turquía vs Australia por el Mundial 2026?

La ausencia de Kenan Yildiz obliga a Vincenzo Montella a reordenar el frente ofensivo de Turquía en su debut en el Mundial 2026.

Kenan Yildiz no juega con Turquía ante Australia por el Mundial 2026 por una lesión que arrastra desde el cierre de la temporada con Juventus. La ausencia del atacante obliga al DT Vincenzo Montella a reordenar el frente ofensivo y le quita al equipo turco una de sus piezas más desequilibrantes.

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Yildiz ya había terminado su participación en la Serie A entre algodones. En la previa del partido ante los Socceroos, llegó a trabajar de manera parcial con el grupo, aunque no alcanzó para que estuviera en condiciones de competir desde el inicio.

Kenan Yildiz quedó fuera del once titular por no encontrarse al 100% desde lo físico (Getty Images).

¿Qué lesión tiene Yildiz?

La molestia de Yildiz es muscular y está localizada en el gemelo, una zona especialmente sensible. Forzar una lesión de ese tipo en el primer partido del Mundial podía significar perderlo por más tiempo.

Por eso Turquía decidió no arriesgarlo ante Australia. La baja duele porque Yildiz es uno de los futbolistas llamados a liderar la nueva generación turca junto a Arda Güler, en un equipo que vuelve a la Copa del Mundo después de 24 años.

Así forman los turcos sin Yildiz (Instagram).

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Sus números explican por qué la expectativa era tan alta. Con la selección mayor de Turquía, Yildiz ya acumula 28 partidos y 5 goles, una cifra importante para un jugador de apenas 21 años. Además, fue parte de la camada que llega al Mundial con el cartel de una de las generaciones más talentosas del fútbol país euroasiático en los últimos años.

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En Juventus también viene de una temporada fuerte. En la Serie A 2025/26 jugó 36 partidos, sumó 2.837 minutos, marcó 10 goles y dio 6 asistencias. En Champions League agregó 10 presencias, 768 minutos, 1 gol y 3 asistencias. En total, solo entre esas dos competencias, llegó a 46 partidos, 11 goles y 9 asistencias.

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En síntesis

Kenan Yildiz no juega vs Australia por una lesión muscular en el gemelo.

El atacante de Juventus venía de una temporada de alto impacto, con 10 goles y 6 asistencias en Serie A y 1 gol y 3 asistencias en Champions League.

Sin Yildiz, Turquía arma el mediocampo con Ismail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu y Orkun Kökçü, y deja a Arda Güler como principal generador ofensivo.