Este jueves, la Liga Deportiva Alajuelense empató frente a Olimpia por 1-1 en el primer partido de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. El cuadro manudo comenzó abajo en el marcador, pero logró igualarlo sobre el minuto 83 con una buena definición de Anthony Hernández.

El equipo comandado por Machillo Ramírez no se fue con las mejores sensaciones a pesar de haber salvado la derrota. Alajuelense tenía como principal objetivo sacar un resultado positivo que le diera una ventaja previa al duelo del próximo jueves en Honduras.

El mensaje de Celso Borges que preocupa a Alajuelense con la eliminación de la Copa Centroamericana

Celso Borges, capitán y emblema de este equipo, se mostró muy preocupado con el gol que marcó Olimpia. “Nos condiciona mucho“, reconoció luego del partido en zona mixta. El experimentado mediocampista volvió a la actividad después de su lesión y terminó sin molestias.

Y no es para menos. Este gol de Marcos Montiel amenaza a la Liga con quedar eliminado de la Copa Centroamericana, ya que existe la regla del gol de visitante en caso de haber un empate en el marcador global. Por eso, el Albo tiene una ventaja respecto al resultado que puede darse en Tegucigalpa.

El resultado que dejará a Alajuelense fuera de competencia

Un empate por 0-0 en la casa de Olimpia dejará a Alajuelense fuera de la competencia, lo que significaría un gran golpe para los Manudos teniendo en cuenta que son los vigente bicampeones del certamen.

Alajuelense tiene la obligación de marcar al menos un gol en tierras catrachas. No puede darse el lujo de no anotar, porque eso lo dejaría sin el boleto a la final. En los cuartos de final, vivió una situación similar con Motagua, pero en la vuelta terminó ganando por 2-1 como visitante y avanzó. Ahora, deberá enfrentarse a un escenario parecido.

