“Queremos presentárselo”: Joseph Joseph revela la noticia bomba que marcará el futuro de Alajuelense en Costa Rica

Mientras esperan por la final de la Copa Centroamericana, en Alajuelense confirman la noticia que puede cambiar todo.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El presidente manudo dijo lo que tanto esperaba la afición manuda.
El presidente manudo dijo lo que tanto esperaba la afición manuda.

Tiempo atrás, precisamente en 2021, la Liga Deportiva Alajuelense anunció que construiría un nuevo estadio para que sea la casa de los manudos. En ese momento, se dieron varias trabas que no permitieron el avance del proyecto y el hecho de empezar a construir.

La razón principal pasaba por el terreno en el que Alajuelense tuviera su nueva casa. Después de varios años, el actual presidente rojinegro, Joseph Joseph, confirmó que el club ya tiene un lugar en el que se realizará el estadio.

Joseph Joseph confirma que Alajuelense ya tiene terreno para construir su nuevo estadio

Este jueves, en diálogo con Tigo Sports, el jerarca manudo reveló: “Tenemos un terreno escogido que queremos presentárselo a la asamblea. Tenemos que buscar el momento adecuado y completar la información necesaria para convocar a una asamblea y presentar los números. No está en el puro centro de Alajuela, pero sí está en Alajuela claramente“.

Según informó El Mundo CR, el terreno se encuentra frente a la autopista Bernardo Soto y a unos 600 metros de la sede de Dekra, en El Coyol de Alajuela. Este se sitúa a 30 minutos del actual estadio de la Liga, el Morera Soto.

Con esta noticia confirmada, la directiva de Alajuelense prepara todo para realizar una asamblea junto a los socios, quienes serán los encargados de avalar esta construcción que marcará el futuro de la Liga.

El plan que presentó Alajuelense en 2021 para su nuevo estadio.

La propuesta original de Alajuelense, que dio a conocer bajo la presidente de Fernando Ocampo, tenía un costo aproximado de 26 millones de dólares. Se espera que la idea que se presentó en 2021 sea la misma que se termine realizando. Además, la capacidad sería para 24.000 aficionados.

