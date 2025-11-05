Alajuelense perjudicado: Machillo Ramírez recibe una dura noticia para la etapa final del Apertura 2025

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos del año, pero el calendario le acaba de jugar una mala pasada al técnico Óscar Ramírez, quien deberá enfrentar una verdadera prueba de resistencia en el tramo decisivo del Apertura 2025.

Durante el parón por la Fecha FIFA, la Liga planificó un período clave de preparación. Sin embargo, el cuerpo técnico recibió la noticia de que deberá afrontar las próximas semanas con múltiples bajas, debido a las convocatorias tanto de la Selección Mayor como de la Sub-17.

¿Cuál es la mala noticia para Alajuelense?

Esto implica que Óscar Ramírez no podrá contar con varios de sus titulares habituales justo antes de un calendario extremadamente apretado. En menos de tres semanas, Alajuelense disputará seis partidos en solo 18 días, todos con alta exigencia y con objetivos importantes en juego.

Aunque los manudos ya aseguraron su clasificación a semifinales, la prioridad ahora pasa por amarrar el primer lugar de la tabla, algo que los enfrentará a una seguidilla de duelos de alto nivel: dos compromisos ante Cartaginés, además de encuentros frente a Sporting FC y San Carlos.

Machillo Ramírez tiene un duro calendario por delante. (Foto: LDA)

Pero la exigencia no se queda ahí. En el plano internacional, el equipo erizo buscará revalidar su hegemonía regional y conquistar por tercer año consecutivo la Copa Centroamericana de Concacaf. La final ante Xelajú de Guatemala ya tiene fechas definidas: el 28 de noviembre en el Estadio Alejandro Morera Soto y la vuelta el 3 de diciembre en Ciudad de Guatemala.

En total, el periodo entre el 20 de noviembre y el 7 de diciembre será una verdadera maratón de partidos para los rojinegros, que deberán administrar su plantel al máximo para evitar lesiones y mantener el rendimiento.

La dura carga de encuentros, sumada a las ausencias por convocatoria, complica los planes de Machillo Ramírez, quien deberá recurrir a la rotación y confiar en los jugadores jóvenes para sostener el ritmo competitivo.