Perjudica a Alajuelense: Machillo Ramírez recibe la noticia que lo deja contra las cuerdas en el momento más crítico de los manudos

Se confirma la noticia que pone en jaque al Machillo Ramírez de cara a un duelo determinante para Alajuelense.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

El DT se ve perjudicado para un duelo clave.
El DT se ve perjudicado para un duelo clave.

La Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés se encuentran igualados en la lucha por la clasificación a la fase final del Torneo Apertura 2025. Actualmente, manudos y brumosos comparten el tercer lugar de la fase regular con 12 puntos en 10 partidos, aunque la diferencia de gol le da una leve ventaja a los de Cartago.

El próximo sábado 11 de octubre, estos dos equipos disputarán su compromiso pendiente de la jornada 5, que se jugará en el Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).

Un partido clave con cinco bajas sensibles

Sin embargo, los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez afrontarán el duelo con una enorme desventaja: cinco de los mejores jugadores rojinegros no estarán disponibles.

Esto se debe a que el encuentro se jugará en pleno parón de fecha FIFA, dos días antes de que la Selección de Costa Rica reciba a Nicaragua y dos días después de visitar a Honduras en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En la convocatoria confeccionada por Miguel “Piojo” Herrera, ningún jugador de Cartaginés fue citado, mientras que en el caso de la Liga, fueron llamados Alexis Gamboa, Celso Borges, Alejandro Bran, Guillermo Villalobos y Creichel Pérez.

Cuatro de estos jugadores son mediocampistas, dejando a Machillo Ramírez casi sin alternativas para armar una línea de contención sólida de cara al choque definitorio ante los brumosos.

¿Quiénes podrían suplir las ausencias?

Para el partido contra Cartaginés, Rashir Parkins se perfila como un titular indiscutido en el eje del campo. Con las ausencias de Borges, Bran, Villalobos y Creichel Pérez, Aarón Salazar, que últimamente se ha desempeñado como defensor, podría tener la oportunidad de volver a la mitad de la cancha.

Además, no se descarta que juveniles del Centro de Alto Rendimiento (CAR) reciban la confianza del histórico DT en este momento de necesidad, ofreciendo alternativas frescas para reforzar un mediocampo desguazado.

