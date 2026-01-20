Cartaginés golpea a Alajuelense: la tajante decisión de los Brumosos para el partido contra la Liga

El Club Sport Cartaginés calentó el ambiente de cara a uno de los partidos más atractivos de la jornada 3 del Clausura, el clásico provincial ante Liga Deportiva Alajuelense, programado para este miércoles a las 8:00 p. m.

A pocas horas del compromiso, el conjunto brumoso dio a conocer una decisión contundente que impacta directamente al entorno rojinegro y que ya genera reacciones entre los aficionados.

Cartaginés llega a este duelo en un momento sólido, ubicado en el segundo lugar de la tabla con seis puntos, mientras que Alajuelense encara el compromiso con la urgencia de conseguir su primer triunfo del torneo, luego de empatar ante Municipal Liberia y Pérez Zeledón.

¿Cuál es la decisión que tomó Cartaginés contra Alajuelense?

Previo al encuentro, el club de la Vieja Metrópoli utilizó sus redes sociales para comunicar una determinación que marcará el desarrollo del juego en las graderías: no estará permitido el ingreso de la 12, los barras bravas de Alajuelense.

El comunicado que publicó Cartaginés.

“El Club Sport Cartaginés informa al público en general que en el juego ante Alajuelense de la Liga Promérica no se permitirá el ingreso de la barra organizada visitante. Esto acatando las disposiciones y apegándonos a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en los Eventos Deportivos (Ley 9145)”, indicó el club.

Además, la institución brumosa fue clara en que ejercerá un control estricto en los accesos al estadio: “Nuestro equipo se reserva el derecho de admisión y en caso de identificar algún grupo organizado podrá impedir el acceso al estadio y no se hará ningún tipo de devolución por concepto de entradas”.

La decisión representa un golpe anímico para Alajuelense, que no contará con el respaldo de su barra organizada en un partido clave para enderezar su arranque en el Clausura. Cartaginés, por su parte, apuesta a hacer sentir su localía y mantener el buen momento deportivo ante uno de sus principales rivales.