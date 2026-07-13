Historial de Francia vs. España: todos los partidos, resultados y quién ganó más antes de la semifinal del Mundial 2026

Entérese cómo está el historial entre Francia y España previo al partido en Dallas por un lugar en la final del Mundial 2026.

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026, en un nuevo capítulo de uno de los duelos más importantes del fútbol europeo.

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El historial general favorece a La Roja, aunque Les Bleus presentan mejores números cuando ambos se enfrentaron en partidos de eliminación directa. Además, ganaron el único antecedente entre los dos en una Copa del Mundo.

Quién ganó más partidos entre Francia y España

Francia y España se enfrentaron 38 veces antes de la semifinal del Mundial 2026. El balance general es el siguiente:

Victorias de España: 18.

18. Victorias de Francia: 13.

13. Empates: 7.

Los campeones del mundo en 2010 también dominan la diferencia de goles, con 71 tantos convertidos frente a los 44 de los galos. El primer encuentro entre ambos se disputó en 1922 y terminó con triunfo español por 4-0.

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Francia domina los partidos de eliminación directa

A pesar de estar abajo en el historial general, Francia tiene una pequeña ventaja en los enfrentamientos decisivos: ganó 4 y perdió 3 de los siete cruces correspondientes a finales o rondas eliminatorias:

Eurocopa 1984, final: Francia 2-0 España.

Francia 2-0 España. Eurocopa 2000, cuartos de final: Francia 2-1 España.

Francia 2-1 España. Mundial 2006, octavos de final: España 1-3 Francia.

España 1-3 Francia. Eurocopa 2012, cuartos de final: España 2-0 Francia.

España 2-0 Francia. Nations League 2021, final: España 1-2 Francia.

España 1-2 Francia. Eurocopa 2024, semifinal: España 2-1 Francia.

España 2-1 Francia. Nations League 2025, semifinal: España 5-4 Francia.

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ver también Pronóstico de Francia vs. España: resultado exacto y goleadores de la semifinal del Mundial 2026 según la IA

El único Francia vs. España en un Mundial

El único enfrentamiento mundialista entre ambos se produjo el 27 de junio de 2006, por los octavos de final del torneo organizado en Alemania.

España abrió el marcador con un penal convertido por David Villa, pero Francia remontó y ganó 3-1 con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane.

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El equipo francés avanzó hasta la final de aquel Mundial, en la que perdió por penales frente a Italia.

El último partido entre Francia y España

El antecedente más reciente se disputó el 5 de junio de 2025, por las semifinales de la UEFA Nations League.

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España ganó 5-4 un partidazo en Stuttgart, con goles de Nico Williams, Mikel Merino, Pedri y Lamine Yamal, en dos oportunidades. Para Francia marcaron Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Randal Kolo Muani y un gol en contra de Dani Vivian.

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España también ganó en la Eurocopa 2024

Un año antes, España había eliminado a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024.

Randal Kolo Muani adelantó a los franceses, pero Lamine Yamal y Dani Olmo dieron vuelta el marcador para establecer el 2-1 definitivo.

La Roja avanzó a la final y posteriormente se proclamó campeona al vencer 2-1 a Inglaterra.

La mayor goleada del historial

La victoria más amplia del enfrentamiento pertenece a España.

El 14 de abril de 1929, La Roja derrotó 8-1 a Francia en un amistoso disputado en Zaragoza. También fue el partido con mayor diferencia de goles entre ambos seleccionados.

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El encuentro con más goles fue el 5-4 conseguido por España en las semifinales de la Nations League 2025.

Cuándo juegan Francia vs. España por el Mundial 2026

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el AT&T Stadium.

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Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

El ganador avanzará a la final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de Inglaterra vs. Argentina.

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Datos clave del historial