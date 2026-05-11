Tiene 21 años, jugó en un gigante de Europa y Bocha Batista le abre las puertas de La Sele: “Será convocado”

Bocha Batista tiene en sus planes para la Selección de Costa Rica a un nombre que genera sorpresa entre los aficionados.

A pesar de que no participará en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, la Selección de Costa Rica se prepara para afrontar dos compromisos de altísimo nivel en las próximas semanas.

La Tricolor se medirá ante las selecciones de Colombia e Inglaterra los días 29 de mayo y 10 de junio, respectivamente. Para llegar en las mejores condiciones posibles a estos fogueos, el técnico Fernando “Bocha” Batista llevará a cabo un microciclo de trabajo con el objetivo de ajustar piezas, especialmente tras el desastroso 0-5 sufrido frente a Irán en su última presentación.

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La sorpresa manuda en la lista del “Bocha”

El estratega argentino tendría en mente un nombre que ha tomado a muchos por sorpresa: Elián Quesada, jugador de Liga Deportiva Alajuelense que ha tenido un semestre sumamente difícil en el Morera Soto, acumulando apenas 68 minutos de juego en todo el Torneo Clausura 2026 al no contar con la confianza de Óscar Ramírez.

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Pese a su nulo protagonismo en el certamen local, la noticia de su llamado fue adelantada este lunes por el periodista Antonio Alfaro, quien informó a través de sus plataformas: “Elian Quesada será convocado al primero de los dos microciclos de la Selección de cara los fogueos contra Colombia e Inglaterra”.

Formación de élite y experiencia en La Sele

Aunque su falta de minutos en Costa Rica pueda generar dudas, el lateral izquierdo de 21 años cuenta con un currículum formativo que justifica la atención de Batista.

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Nacido en suelo británico y de padre tico, Elián realizó toda su etapa de ligas menores en la prestigiosa cantera del Arsenal de Inglaterra. Su talento le permitió firmar un contrato profesional con los “Gunners”, club en el que se mantuvo hasta quedar libre en julio de 2025.

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Sumado a su experiencia europea, vestir los colores patrios no es algo desconocido para el anglo-costarricense. En el pasado, Quesada ya tuvo la oportunidad de conocer la dinámica del equipo nacional al participar en algunos microciclos con la Selección Sub-20. Ahora, restará esperar que en los próximos días la Federación oficialice la convocatoria para confirmar su regreso a las filas de la Tricolor.

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En síntesis

La Selección de Costa Rica se medirá ante potencias como Colombia (29 de mayo) e Inglaterra (10 de junio) en amistosos internacionales.

Batista confía en la formación europea de Elián Quesada, de 21 años, a pesar de que el futbolista solo disputó 68 minutos bajo el mando de Óscar Ramírez en el Clausura 2026.

El lateral nacido en Inglaterra se formó íntegramente en el Arsenal y ya cuenta con experiencia previa en procesos de Selecciones Menores de la Tricolor.