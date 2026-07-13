Bajas, lesionados y suspendidos de Francia y España para las semifinales del Mundial 2026

Una de las dos selecciones llega con menos dudas al cruce por el boleto a la final del Mundial 2026. Sin embargo, ni Francia ni España tendrán ausencias sensibles.

Francia y España llegan prácticamente con sus planteles completos a la semifinal del Mundial 2026 que disputarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium.

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Didier Deschamps recibió buenas noticias con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, mientras que Luis de la Fuente tiene disponibles a los 26 futbolistas convocados. Tampoco existen suspendidos en ninguno de los dos seleccionados.

Las bajas de Francia contra España

Francia no tiene bajas confirmadas para la semifinal, aunque durante los últimos días existieron dudas sobre varios futbolistas.

Kylian Mbappé

Mbappé terminó el partido contra Marruecos con molestias en el tobillo y fue reemplazado a los 77 minutos.

El capitán francés aseguró después del encuentro que se encontraba bien y posteriormente se entrenó con normalidad. Todo indica que será titular frente a España.

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Aurélien Tchouaméni

Tchouaméni sufrió una lesión muscular leve en el muslo que lo dejó afuera ante Paraguay y limitó su participación contra Marruecos.

El mediocampista del Real Madrid se recuperó, completó los últimos entrenamientos y está disponible. Incluso podría regresar al once inicial en lugar de Manu Koné.

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William Saliba y Dayot Upamecano

Los dos defensores no participaron de una de las primeras prácticas posteriores al triunfo sobre Marruecos.

Sin embargo, sus ausencias se debieron al manejo de cargas y no a lesiones graves. Saliba y Upamecano son esperados como titulares en la defensa francesa.

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Las bajas de España contra Francia

España tampoco tiene lesionados ni bajas confirmadas para la semifinal.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó que los 26 convocados se entrenaron con normalidad durante la última práctica realizada en Arlington y quedaron disponibles para enfrentar a Francia.

Luis de la Fuente podrá repetir la base del equipo que venció 2-1 a Bélgica o realizar modificaciones tácticas sin estar condicionado por problemas físicos.

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Qué jugadores están suspendidos en Francia y España

Francia y España no tienen futbolistas suspendidos para la semifinal.

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Las tarjetas amarillas individuales fueron eliminadas después de los cuartos de final, tal como establece el reglamento especial aprobado por la FIFA para el Mundial 2026. Por ese motivo, los jugadores clasificados comenzaron las semifinales sin amonestaciones acumuladas.

Solamente una expulsión, por roja directa o doble amonestación, podría dejar a un futbolista afuera del partido decisivo. Una sanción adicional del Comité Disciplinario también podría ampliar el castigo dependiendo de la gravedad de la acción.

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A qué hora juegan Francia vs. España

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium, nombre utilizado por la FIFA para el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p.m. de Panamá.

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El ganador avanzará a la final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de Inglaterra vs. Argentina.