Crece el riesgo en Estados Unidos: FIFA toma una drástica medida para la semifinal de Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

En la previa de la semifinal en Atlanta, la FIFA toma cartas en el asunto con respecto a la seguridad entre los aficionados.

El partido entre Argentina e Inglaterra tendrá una excepción con respecto al resto de los otros juegos que se disputaron en este Mundial 2026. Debido a la cantidad de aficionados que habrá y por la rivalidad que existe por la historia, la semifinal tendrá un protocolo especial.

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Según informó el diario argentino La Nación, este lunes se dio una reunión en Virginia con diferentes representantes de la FIFA, el FBI y las policías de Atlanta y Miami en la que acordaron un operativo especial para extremar las medidas de seguridad.

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FIFA cataloga el Argentina-Inglaterra como un partido de alto riesgo

Por este motivo, la FIFA calificó a este partido de alto riesgo. Es el primero de esta Copa del Mundo 2026, ya que no se había dado un choque entre seleccionados que cuentan con una gran convocatoria de aficionados en sus encuentros hasta el momento.

Una de las principales medidas que se pondrá en práctica por primera vez en este campeonato es el hecho de separar a los aficionados con sus respectivas parcialidades. Los argentinos ingresarán por la puerta 4, mientras que los ingleses lo harán en la puerta 3.

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Además de separar a los aficionados, las fuerzas de seguridad reforzarán la seguridad en las calles, en los alrededores del estadio y especialmente en el interior del Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Lo mismo ocurrirá en la zona del Fan Fest.

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El partido entre Argentina e Inglaterra será el próximo miércoles 16 de julio en Atlanta. Comenzará a la 1:00 p.m. de Centroamérica (2:00 p.m. de Panamá). El ganador alcanzará la final que se disputará el domingo 19 frente al vencedor de España-Francia.

En resumen

El partido entre Argentina e Inglaterra fue catalogado de alto riesgo para el Mundial.

fue catalogado de alto riesgo para el Mundial. La FIFA , el FBI y la policía acordaron un operativo especial de seguridad.

, el FBI y la policía acordaron un operativo especial de seguridad. El encuentro se disputará el miércoles 16 de julio en el estadio de Atlanta.