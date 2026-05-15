Decisión tomada: Comunicaciones ya definió el futuro de Fredy Pérez para el Apertura 2026

Fredy Pérez fue una de las grandes figuras que sostuvo a Comunicaciones en la Liga Nacional.

El futuro de Fredy Pérez era una de las grandes dudas que tenía la afición de Comunicaciones. El portero de los Cremas finalizaba su contrato el próximo 30 de junio, por lo que la directiva del conjunto blanco ya definió qué sucederá con su ficha.

Este viernes, el periodista Byron Oliva confirmó que el portero crema renovó su vínculo por una temporada y estará vistiendo la camisola de Comunicaciones al menos en el Apertura 2026 y en el Clausura 2027.

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Fredy Pérez renueva su contrato y seguirá en Comunicaciones un año más

De esta manera, el conjunto blanco se asegura la continuidad de su portero titular. A falta del anuncio oficial, es el primer futbolista que extiende el contrato. Con esta noticia, Fredy Pérez afrontará su decimotercera temporada en la institución como profesional.

Fredy Pérez fue muy importante para sostener a Comunicaciones en la Liga Nacional. Si bien fue uno de los más discutidos en el inicio de la temporada, se transformó en una de las grandes figuras con la llegada del Fantasma. El portero pasó de ser resistido a llevarse elogios de la afición por sus salvadas.

No será la única renovación en el plantel de Comunicaciones, ya que hay una larga lista de jugadores que finalizan su vínculo este 30 de junio. La gran mayoría culmina su relación contractual con los Cremas en esa fecha. Por este motivo, la dirigencia se mueve rápido para no perder a algunas figuras.

En cuanto a las salidas del club, el Fantasma Figueroa anunció anteriormente que serán 12 los futbolistas que no tendrá en cuenta para la siguiente edición de la Liga Nacional. No obstante, también está en duda el futuro del entrenador, por lo que todavía no hay nada dicho.

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En resumen