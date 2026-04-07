Campeón con Alajuelense lanza la verdad que más incomoda a los jugadores manudos en medio de la crisis: “Les pagan demasiado bien”

Alajuelense atraviesa un momento complicado bajo la dirección de Machillo Ramírez, acumulando varios partidos sin conocer la victoria. La eliminación en casa ante LAFC en la Concachampions se suma a resultados negativos en el torneo local, donde el equipo no ha logrado imponerse ni como visitante frente a Herediano ni en su propio estadio contra Guadalupe.

Más allá de los marcadores, la preocupación crece por el bajo nivel futbolístico que ha mostrado el equipo, que no termina de convencer ni en funcionamiento ni en resultados.

En medio de este panorama de dudas y presión en el equipo del Machillo Ramírez, surgió una voz autorizada que señala con firmeza la situación, poniendo sobre la mesa una realidad incómoda para el plantel en plena crisis.

¿Qué dijo un ex campeón de Alajuelense sobre la actualidad del equipo?

Carlos Castro fue muy crítico con el rendimiento de Alajuelense y cuestionó con dureza la actitud del plantel, al considerar que el equipo no puede mostrar esa imagen ante un rival que ocupa la última posición.

“Con todo respeto se lo digo a los jugadores: no puedes presentarte de esa manera ante el equipo que ocupa la última posición. Es no aprovechar las oportunidades”, compartió Carlos Castro en el programa Ganar o Morir.

Además, señaló que los jugadores tienen la obligación de responder dentro de la cancha, no solo por el salario que reciben, sino también por lo mucho que se están jugando en la clasificación y por respeto a una afición que espera mucho más del equipo.

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“A los jugadores de Alajuelense les pagan un buen salario, se están jugando la clasificación. Están a un paso de ser campeones, o a un paso de hacer un papelón. Es mucha falta de respeto para la afición. Les pagan demasiado bien para no rendir en la cancha”, puntualizó Carlos Castro.

Carlos Castro y su etapa exitosa con Alajuelense

Carlos Castro dejó huella en Alajuelense al conquistar varios títulos nacionales durante una de las etapas más exitosas del club. Entre esos logros sobresalen los campeonatos obtenidos en las temporadas 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003.

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Además de su protagonismo en el torneo local, el exlateral izquierdo también fue pieza importante en los éxitos internacionales del equipo. Con Alajuelense, sumó títulos de la UNCAF en 2002 y 2005, consolidándose como uno de los nombres destacados de aquella época dorada.

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Datos claves

Carlos Castro criticó duramente el rendimiento y la actitud de Alajuelense , señalando que no es aceptable jugar así ante el último lugar.

, señalando que no es aceptable jugar así ante el último lugar. Cuestionó la falta de aprovechamiento de oportunidades , dejando claro que el equipo está fallando en momentos clave.

, dejando claro que el equipo está fallando en momentos clave. Reclamó mayor compromiso de los jugadores, recordando que reciben buenos salarios y que se están jugando la clasificación, además de pedir respeto para la afición.