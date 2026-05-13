Ismael Rescalvo y Nicolás Larcamón son los grandes candidatos para dirigir a Alajuelense, pero sus salarios están muy por encima de lo que ganaba Machillo Ramírez.

El lunes, el periodista Josué Quesada reveló que, tras la sorpresiva decisión de descartar al paraguayo José Saturnino Cardozo, la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense maneja dos fuertes candidatos para suceder al histórico Óscar “Machillo” Ramírez en el banquillo.

Se trata del español Ismael Rescalvo y del argentino Nicolás Larcamón. Ambos estrategas se encuentran disponibles en el mercado de fichajes, pero su llegada al Morera Soto supondría un reto financiero mayúsculo para la institución.

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Diferencia abismal en lo económico

A lo largo de su última gestión, Machillo Ramírez percibía un salario cercano a los $20.000 mensuales ($240.000 anuales) al frente de Alajuelense. Contratar a Larcamón o a Rescalvo podría implicar romper por completo la estructura salarial del equipo y, muy probablemente, del fútbol costarricense.

En el caso del sudamericano, durante sus etapas recientes en equipos como Necaxa y Cruz Azul, manejó salarios que rondaban los $1,5 millones anuales (en “La Máquina” ganaba alrededor de $2 millones por temporada), lo que se traduce en aproximadamente $125.000 mensuales. Es decir, más de seis veces lo que cobraba Ramírez.

Las pretensiones salariales de Machillo Ramírez palidecen en comparación a las de sus posibles reemplazantes (LDA).

Ismael Rescalvo también representaría una inversión muy fuerte. En sus pasos recientes por el fútbol sudamericano y mexicano, sus pretensiones salariales se movían en el rango de los $60.000 a $80.000 mensuales (en Barcelona, su último equipo, ganaba cerca de $65 mil). Aunque es una cifra menor a la de Larcamón, sigue triplicando el presupuesto que la Liga destinaba a su antiguo cuerpo técnico.

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Vasta experiencia en Latinoamérica

Con la urgencia de iniciar la pretemporada y reestructurar el equipo tras un semestre de fracasos, Alajuelense fijó su mirada en perfiles con amplio rodaje en el extranjero.

Por un lado está Rescalvo, de 44 años. El valenciano dirigió al Barcelona de Ecuador en 2025 y cuenta con un extenso currículum que incluye pasos por el Mazatlán de México, Tolima e Independiente Medellín en Colombia, y The Strongest en Bolivia.

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Rescalvo estuvo al frente de The Strongest en la Libertadores 2024 (Getty Images).

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Por el otro aparece Larcamón, de 41 años. El perfil del platense es de un peso aún mayor en la región, ya que viene de dirigir a un gigante como el Cruz Azul en la Liga MX, además de haber integrado los banquillos del Cruzeiro en Brasil, el Necaxa y el Club León, equipo con el que se coronó campeón de la Concachampions en la edición 2023.

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Larcamón tiene experiencia en gigantes como Cruzeiro de Brasil y el Cruz Azul mexicano (Getty Images).

En síntesis

Josué Quesada confirmó que la directiva manuda descartó la opción de Cardozo y ahora apunta a Larcamón y Rescalvo, ambos actualmente sin equipo.

Rescalvo llega con experiencia reciente en Ecuador, México y Colombia; Larcamón aporta un perfil élite tras ganar la Concachampions 2023 y dirigir a Cruz Azul y Cruzeiro.

Mientras “Machillo” Ramírez cobraba unos $20.000 al mes, el salario de Larcamón rondaba los $125.000 mensuales en México y el de Rescalvo oscilaba entre los $60.000 y $80.000, exigiendo un esfuerzo económico sin precedentes para la Liga.

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