Vuelven dos piezas claves: Machillo Ramírez recibe una gran noticia que le da esperanzas a Alajuelense para conseguir la 32

En la Liga Deportiva Alajuelense no están para milagros, pero casi. En medio de un cierre de fase que promete ser intenso y sin margen de error, la Liga recibió una noticia que, puertas adentro, se festejó como si fuera un gol en el clásico. Y no es para menos: cuando el equipo más lo necesitaba, aparecieron dos “refuerzos” que no estaban en el mercado, sino en la enfermería.

¿Cuáles son las piezas claves que recuepera Alajuelense?

Jeison Lucumí y Kenneth Vargas volvieron a entrenar con normalidad y se integraron al grupo justo en la semana previa al duelo ante Sporting FC. Dos nombres que habían estado ausentes durante semanas y que ahora reaparecen en el radar de Óscar “Machillo” Ramírez en el momento más caliente del Clausura 2026.

El caso de Lucumí fue el más largo. El extremo estuvo casi dos meses fuera por una lesión muscular de segundo grado en el cuádriceps de la pierna derecha, perdiéndose ocho partidos desde el 18 de febrero. Una ausencia que se sintió, especialmente en un equipo que ha sufrido para generar desequilibrio por las bandas.

Por su parte, Kenneth Vargas también tuvo que mirar desde afuera durante varias semanas. Desde el 10 de marzo, el atacante quedó fuera por una lesión en el muslo que lo marginó de cinco encuentros. Su regreso suma una alternativa más en ofensiva, algo que la Liga venía necesitando con urgencia.

Jeison Lucumí y Kenneth Vargas volvieron a entrenar con normalidad. (Foto: Gemini)

En tono paródico, en Alajuelense parece que encontraron una nueva estrategia: no fichar, sino recuperar. Porque en este tramo del torneo, cada jugador que vuelve se siente como una incorporación de lujo. Y si encima son dos al mismo tiempo, la ilusión crece sola.

Publicidad

Publicidad

Desde el club lo tienen claro. Tanto Carlos Vela como el propio Machillo destacaron la importancia de estos regresos en un momento donde el objetivo inmediato es meterse entre los cuatro primeros. “Es muy positivo para nosotros”, aseguró el entrenador, dejando en evidencia que cada pieza recuperada puede marcar la diferencia.

ver también En Alajuelense toman una contundente decisión con el futuro de Joel Campbell en medio de las críticas: “Gracias por todo”

Ahora, con Lucumí y Vargas de vuelta, la Liga vuelve a ilusionarse. No porque todo esté resuelto, sino porque, en un torneo tan parejo, tener más opciones puede ser la clave. Y si algo necesita Alajuelense en este cierre, es justamente eso: variantes, frescura y un poco de esperanza para ir por la 32.

Publicidad

Datos Claves

Jeison Lucumí y Kenneth Vargas regresaron a los entrenamientos tras superar sus respectivas lesiones.

y regresaron a los entrenamientos tras superar sus respectivas lesiones. El extremo Jeison Lucumí estuvo fuera dos meses por una lesión muscular en el cuádriceps.

estuvo fuera dos meses por una lesión muscular en el cuádriceps. El técnico Óscar Ramírez recuperó a ambos jugadores para el duelo contra el Sporting FC.