Róger Rojas fue unas de las figuras hondureñas que logró destacarse en la Liga Deportiva Alajuelense. El delantero que se retiró a los 35 años tras su paso por Puntarenas llegó a la institución manuda en 2018 y se marchó casi dos años después a Azerbaijan.

Antes de arribar a la Liga, tuvo un exitoso recorrido por Olimpia, donde ganó todos los títulos a nivel clubes que tiene en su carrera profesional. Levantó ocho trofeos, de los cuales siete fueron nacionales, mientras que el restante fue la Liga Concacaf de 2017.

En las últimas horas, Rojas fue entrevistado en un directo a través de una cuenta de Tik Tok denominada Días de Fútbol. Allí, recibió una pregunta que siempre despierta mucha polémica en la región centroamericana y no le gustará al Deportivo Saprissa.

No es Saprissa: el más grande de Centroamérica según Róger Rojas

¿Quién es el equipo más grande de Centroamérica? Le preguntó el periodista a Róger Rojas. Sin dudarlo, el delantero con pasado en Alajuelense, Cartaginés, entre otros, respondió: “Olimpia“.

Además de optar por el equipo más grande a nivel centroamericano, Rojas se refirió a la Liga como su “segundo amor“ detrás del equipo albo. Por lo que consideraría al cuadro manudo como el segundo más grande de la región siguiendo su parámetro.

En Alajuelense, Róger Rojas no pudo levantar ningún trofeo. Sin embargo, se consagró como el máximo goleador del Clausura 2018 en el que marcó 20 goles. También fue elegido como el mejor extranjero de este campeonato. Saprissa y Herediano lo sufrieron en varias ocasiones.

