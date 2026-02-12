Un nuevo foco de tensión surgió en la región luego de que las selecciones de Selección de Guatemala y Selección de Nicaragua rechazaran de forma categórica una solicitud impulsada desde la Concacaf.

Este 12 de febrero, la Concacaf anunció oficialmente su nuevo torneo amistoso, llamado Concacaf Series, el cual se disputará del 25 al 31 de marzo. El certamen busca brindar actividad en la próxima fecha FIFA a selecciones de la región que no clasificaron al Mundial 2026.

La Concacaf Series contará con la participación de quince selecciones en la ventana de marzo, las cuales serán distribuidas en cuatro grupos, con partidos repartidos en distintas sedes del Caribe: los Grupos A y B se disputarán en República Dominicana, el Grupo C en Bonaire y el Grupo D en Islas Caimán, como parte del formato definido por la Concacaf para este certamen amistoso.

Guatemala y Nicaragua se niegan a participar en la Concacaf Series

De acuerdo con la información de Iñaki Alberdi, ambas federaciones (Guatemala y Nicaragua) se negaron a colaborar en participar en este torneo de Concacaf Series a partir del día 26 de marzo de este año en la fecha FIFA.

“Confirmado por mi contacto de Concacaf . Intentaron convencer a Guatemala, Nicaragua y El Salvador que les hicieran el favor y las 2 primeras rechazaron y El Salvador aceptó“, publicó.

Iñaki Alberdi – X

Cabe recordar que la Concacaf Series no es un torneo de carácter obligatorio, por lo que cada federación tiene la potestad de decidir si participa o no.

En ese contexto, tanto la Selección de Guatemala como la Selección de Nicaragua están en su derecho de declinar la invitación, sin que esto represente una sanción, ya que se trata de un certamen amistoso impulsado por la Concacaf como alternativa de fogueo durante la próxima fecha FIFA.