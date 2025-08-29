La frase que nadie pensó escuchar: Machillo Ramírez sacude a Alajuelense con una declaración sobre el retiro de Joel Campbell

En la antesala de una nueva edición del clásico nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, Óscar “Machillo” Ramírez volvió a hablar sobre Joel Campbell, un jugador al que tiene como objetivo recuperar para que vuelva a ser aquel atacante que supo estar un escalón por encima del resto.

El histórico DT rojinegro comentó sobre el trabajo que ha venido realizando con el ex atacante del Arsenal, destacando los avances que ha observado en la actitud del jugador de 33 años.

ver también Ganó seis títulos con Alajuelense, fue mundialista con Costa Rica y ahora tomó una decisión que lo pone al borde del retiro: “Me hace mucha falta jugar”

“Con Joel me refiero yo cuando entra a la cancha, que se ve alegre. En un momento creo que él ha sido consciente de su trabajo físico, de su alimentación, de muchos factores que están pasando y que él ha retomado, y eso es lo que se ve: un muchacho alegre, y eso lo está reflejando en la cancha“, explicó Machillo Ramírez.

Publicidad

Publicidad

¿Machillo ve acercarse el retiro de Joel Campbell?

Sin embargo, el estratega manudo también sorprendió al referirse a algo que los fanáticos no esperaban: el futuro retiro de Campbell. Aunque se cercioró de dejar claro que no está retirando a su jugador, que tiene 33 años, sí reconoció que la edad empieza a ser un factor relevante en su rendimiento.

Joel Campbell entró en la etapa final de su carrera profesional (LDA).

Publicidad

“A mí me agrada verlo con esa alegría. Ya cuando uno pasa los treinta y algo, creo que son momentos bonitos. No es que lo esté retirando, pero ya comienzas a ver más cerca el asunto del retiro, y creo que en eso él ha sido consciente y ha trabajado de muy buena manera“, afirmó Machillo Ramírez, dando a entender que los años de Campbell en el fútbol de élite podrían estar llegando a su fin.

Publicidad

Campbell quiere volver a encontrarse

Después de una lesión que lo tuvo fuera de varias jornadas, Campbell ha comenzado a recuperar su protagonismo en Alajuelense. En los últimos entrenamientos y partidos, el atacante demostró que está dispuesto a regresar al nivel que lo llevó a ser titular indiscutido en la Selección de Costa Rica y en algunos de los grandes clubes europeos.

Publicidad

ver también Mientras Barcelona ofreció menos de 1 millón de dólares por Santiago Van der Putten, esta es la cifra que Alajuelense pide para dejarlo ir a Europa

Ahora, con la mirada puesta en alcanzar la estrella número 31 para Alajuelense, Joel Campbell tiene como gran objetivo cerrar con broche de oro su paso por el club rojinegro.