Unafut mete mano: el cambio de último momento que favorece a Alajuelense y está dando que hablar en Costa Rica

Este viernes, la Unafut sorprendió a los aficionados del fútbol costarricense con un anuncio oficial que ya está dando mucho que hablar: el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2025, volverá a cambiar de fecha.

Este duelo, que ya había sido reprogramado previamente debido a la participación de ambos equipos en la Copa Centroamericana, estaba originalmente pactado para disputarse este miércoles a las 8:00 p. m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero ahora no será así.

ver también Ganó seis títulos con Alajuelense, fue mundialista con Costa Rica y ahora tomó una decisión que lo pone al borde del retiro: “Me hace mucha falta jugar”

¿Cuándo se juega el Alajuelense vs Cartaginés?

En respuesta a una solicitud formal de Alajuelense, el Comité de Competición ordenó un nuevo cambio de programación, el cual fue comunicado a través del departamento de prensa de la Unafut.

Publicidad

Publicidad

“El Comité de Competición recibió una nota de Liga Deportiva Alajuelense, mediante la cual solicita la modificación de la reprogramación”, informaron. Ahora, el choque entre manudos y brumosos se jugará más de un mes después, el 11 de octubre a las 8:00 p.m.

Tweet placeholder

Publicidad

La razón detrás del nuevo cambio de fecha

La razón detrás de este nuevo cambio de fecha tiene que ver con la convocatoria de varios jugadores de Alajuelense a la Selección Nacional para la fecha eliminatoria de septiembre.

Publicidad

ver también Mientras Barcelona ofreció menos de 1 millón de dólares por Santiago Van der Putten, esta es la cifra que Alajuelense pide para dejarlo ir a Europa

Cuatro futbolistas manudos han sido llamados por La Sele para los compromisos frente a Nicaragua el viernes 5 de septiembre y Haití el martes 9 de septiembre. Los jugadores convocados son: Alexis Gamboa, Santiago Van der Putten, Alejandro Bran y Creicher Pérez.