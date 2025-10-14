Todo Alajuelense consternado por la confesión de Anderson Canhoto sobre su salud; también le dejó un recado a Saprissa

El nombre de Anderson Canhoto volvió a resonar fuerte en el entorno rojinegro. El talentoso futbolista brasileño, recordado por su paso reciente por Liga Deportiva Alajuelense, sorprendió a todos con una confesión personal relacionada con su salud que conmovió a la afición manuda y al fútbol costarricense en general.

¿Cuál es la confesión que hizo Anderson Canhoto?

Desde los Emiratos Árabes Unidos, donde actualmente milita con el Hatta Club, Canhoto compartió un mensaje en sus redes sociales que rápidamente se viralizó: “Cuatro meses de 0% alcohol en el cuerpo, ahora a mantener toda la vida así. Siempre en búsqueda del mejor desempeño y de mi salud“.

Las palabras del exjugador manudo reflejan una decisión firme de cambio y superación personal, que muchos en Alajuelense celebraron con orgullo. Durante su etapa en el club, Canhoto se ganó el cariño de la afición por su talento y su carácter competitivo, aunque también protagonizó momentos de altibajos fuera del campo.

La revelación de su nuevo estilo de vida fue interpretada como una muestra de madurez y compromiso con su carrera profesional. Diversos aficionados y excompañeros le enviaron mensajes de apoyo, destacando la importancia de su testimonio como ejemplo para los más jóvenes.

Anderson Canhoto realizó está confesión. (Foto: Instagram)

El recado para Saprissa

Pero Canhoto no solo habló de salud. Aprovechó también para recordar uno de sus momentos más destacados con la camiseta rojinegra: los clásicos ante el archirrival.

“Cuatro clásicos en una temporada en Costa Rica, dos goles y una asistencia”, escribió el brasileño, en lo que muchos interpretaron como un guiño, y un recordatorio, hacia el Deportivo Saprissa.

El mensaje, simple pero contundente, no tardó en despertar reacciones en redes, especialmente entre los aficionados manudos, que todavía recuerdan sus goles ante los morados con especial emoción.