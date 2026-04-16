Celebran en Alajuelense y Liberia: Unafut le pone una dura sanción a Cartaginés en plena definición del Clausura 2026

El cierre del Clausura 2026 se vive con tensión total y cada detalle empieza a pesar como si fuera un gol en el último minuto. En esa pelea cerrada por meterse entre los cuatro clasificados a los playoffs, Cartaginés y la Liga Deportiva Alajuelense están metidos en una pulseada directa que no da margen de error.

Hoy, el cuadro brumoso ocupa el tercer lugar con 26 puntos, pero siente la presión de Liberia, que lo sigue con 24, mientras que Alajuelense, con 22, no se baja de la pelea y mantiene viva la ilusión de meterse en la fase final.

En ese contexto, apareció un factor inesperado que puede cambiar el panorama. No vino desde la cancha, sino desde los escritorios. UNAFUT confirmó una sanción fuerte contra Cartaginés que llega en el peor momento posible.

¿Cuál fue la sanción que recibió Cartaginés?

El castigo incluye una multa de millón y medio de colones y, lo más sensible, la reducción del 20% del aforo del estadio Fello Meza, producto de los hechos de violencia registrados en el partido ante Herediano.

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En tono paródico, mientras unos entrenan pensando en el cierre, otros tienen que jugar con menos gente en la grada. Y en partidos donde el ambiente pesa, eso no es un detalle menor.

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Pero la sanción no termina ahí. Cartaginés también pierde piezas importantes dentro del campo. Luis Flores y Diego Mesén no estarán disponibles para el duelo ante Liberia por acumulación de tarjetas amarillas, lo que complica aún más el panorama.

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La combinación es clara. Menos afición, menos variantes y un partido clave en puerta. Un escenario que obliga a los brumosos a reinventarse justo cuando el margen de error es mínimo.

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Del otro lado, en Alajuelense toman nota. Porque aunque todavía tienen terreno por recuperar, cualquier tropiezo de sus rivales directos puede abrir una puerta inesperada.

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Datos Claves

Cartaginés recibió una multa de millón y medio de colones y reducción de aforo.

recibió una multa de y reducción de aforo. La UNAFUT sancionó al estadio Fello Meza con el 20% menos de su capacidad.

sancionó al estadio con el menos de su capacidad. Los futbolistas Luis Flores y Diego Mesén causarán baja ante Liberia por acumulación de tarjetas.