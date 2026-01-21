“Aquí el problema es”: Machillo Ramírez expone al culpable del mal comienzo de Alajuelense en el Clausura 2026

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un arranque inesperadamente complicado en el Torneo de Clausura 2026. Luego de un cierre de 2025 cargado de éxitos y títulos, la Liga no ha logrado trasladar ese impulso al nuevo campeonato y los resultados comienzan a encender las alarmas en el entorno manudo.

El equipo rojinegro suma dos empates y una derrota en las primeras fechas y este miércoles sufrió un golpe duro al caer 1-0 ante Cartaginés, en condición de visitante y con un gol recibido sobre la hora en el estadio Fello Meza. Un resultado que profundiza el mal momento y aumenta la presión.

Tras el compromiso, Óscar Ramírez enfrentó a la prensa y fue claro al señalar dónde está, a su criterio, el principal problema del equipo en este inicio de torneo.

¿Cuál es el problema que tiene Alajuelense según Machillo Ramírez?

“No estoy inquieto, estoy ocupado. Aquí el problema es que los partidos avanzan y no puntuamos, esa es la principal preocupación”, afirmó el técnico rojinegro.

El entrenador explicó que el bajo rendimiento no pasa únicamente por lo futbolístico: “Hemos tenido una descompensación del equipo, eso es natural luego de lo que vivimos el semestre anterior. Tuvimos poco tiempo de trabajo y el campeonato nos obliga a recuperar el equipo e ir a competir, competir y competir”.

Machillo también fue enfático en que la falta de tiempo para entrenar ha sido un factor determinante en este inicio irregular: “No hemos tenido tiempo para entrenar lo que queremos”.

Las declaraciones reflejan la realidad que vive Alajuelense: un plantel que viene de un semestre exigente, con celebraciones recientes, pero que ahora debe reajustarse rápidamente a un torneo corto donde cada punto pesa.