Bronca en Alajuelense: Washington Ortega señala al responsable de la derrota y le tira un filazo a la afición de Saprissa

Washington Ortega fue contundente con sus palabras en la derrota ante Deportivo Saprissa en el clásico nacional.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

© Tigo Sports Costa RicaWashington Ortega señala al responsable de la derrota y le tira un filazo a la afición de Saprissa

Luego de más de un año, el clásico nacional volvió a ser del Deportivo Saprissa. Los dirigidos por Hernán Medford derrotaron en casa (2-1) a la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez.

La victoria llegó gracias a las anotaciones de Luis Javier Paradela y del siempre confiable Ariel Rodríguez, quienes marcaron la diferencia en un duelo cargado de intensidad. Tras el encuentro, Washington Ortega señaló directamente al responsable del tropiezo y, además, envió un mensaje que no pasó desapercibido para la afición tibaseña.

“Solo robando”: Saprissa venció a Alajuelense y cuatro figuras de Machillo Ramírez estallaron con todo rumbo al camerino

¿Quién fue el responsable tras la derrota de Alajuelense ante Saprissa?

De manera sorpresiva Washington Ortega asumió completamente la responsabilidad tras la derrota ante el Saprissa, a pesar de que prácticamente fue quien mantuvo con vida a Alajuelense durante el partido con sus intervenciones.

“Tendría que haber salvado al equipo (haciendo referencia al penal de Ariel Rodríguez), así que me hago responsable yo de esta derrota. Pero al final nos vamos dolidos porque estuvimos para el empate y por momentos jugamos bien. Ahora tenemos que ir partido a partido”, comentó Ortega en zona mixta tras la derrota en Saprissa asumiendo la responsabilidad.

El dardo de Washington Ortega al Saprissa

Washington Ortega, no se guardó nada tras la caída en el clásico frente al Deportivo Saprissa y lanzó un fuerte mensaje que generó polémica. “La alegría va por barrios, no siempre toca pero pareció que hoy el partido era sólo contra mí”, comentó el arquero rojinegro en zona mixta.

Aunque también dejó claro que el equipo luego de un año muy bueno donde fueron campeones, la vara se ha colocado arriba y tendrán que llegar a esas expectativas en lo que resta del Torneo Clausura.

