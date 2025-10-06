Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Anderson Canhoto sorprende a la afición de Alajuelense con un anuncio desde Dubai: “Volverá”

Anderson Canhoto toma por sorpresa a sus seguidores de Alajuelense con un guiño desde el otro lado del mundo.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Canhoto sorprende a los manudos.
© AlajuelenseCanhoto sorprende a los manudos.

Ya han transcurrido tres meses desde la desvinculación de Anderson Canhoto de Liga Deportiva Alajuelense. El volante brasileño, que llegó a Costa Rica a mediados de 2024 como uno de los refuerzos estrella de Alexandre Guimaraes, perdió protagonismo con el pasar de los meses y finalmente fue limpiado por Óscar “Machillo” Ramírez tras el Clausura 2025.

El destino del ex manudo fue el Hatta Club de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos, con sede en Dubai, desde donde este lunes envió un mensaje que tomó por sorpresa a la afición rojinegra.

Mensaje contundente: Joel Campbell reaparece tras no ser convocado por el Piojo Herrera y causa revuelo en Costa Rica

ver también

Mensaje contundente: Joel Campbell reaparece tras no ser convocado por el Piojo Herrera y causa revuelo en Costa Rica

Un guiño para Alajuelense

En un video publicado en sus historias de Instagram, Canhoto se filmó en una peluquería mientras le platinaban el cabello. Junto al video, añadió una imagen celebrando uno de sus goles con Alajuelense, cuando lucía el mismo look, acompañado del mensaje: “El Kamehameha volverá.”

Publicidad
Canhoto sorprendió a sus seguidores manudos (Instagram).

Canhoto sorprendió a sus seguidores manudos (Instagram).

Minutos después, el futbolista de 28 años publicó otra historia mostrando el resultado final del proceso, recuperando el look que lo caracterizó durante su etapa en Alajuela.

Publicidad
Canhoto volvió a su antiguo look (Instagram).

Canhoto volvió a su antiguo look (Instagram).

Canhoto no oculta el cariño que aún siente por la afición manuda: en su cuenta de Instagram mantiene dos publicaciones fijadas con el uniforme de La Liga, el que más veces defendió en su carrera.

Publicidad

Con el club rojinegro disputó 58 partidos, anotando 10 goles y sumando 9 asistencias. Su ciclo no terminó de la mejor manera, pero los aficionados aún recuerdan su gran nivel durante la segunda mitad del 2024, cuando incluso se dio el lujo de marcar un gol memorable en el clásico ante Deportivo Saprissa.

¿Cómo lo está haciendo Canhoto en Dubai?

El Hatta Club ha disputado dos partidos en la segunda división árabe: arrancó venciendo 1-0 al Al Jazira Al Hamra en la primera jornada y luego igualó 2-2 frente al Al Fujairah.

Publicidad
Concacaf lo confirma: Machillo Ramírez recibe la noticia que todo Alajuelense esperaba tras eliminar a Motagua de la Copa Centroamericana

ver también

Concacaf lo confirma: Machillo Ramírez recibe la noticia que todo Alajuelense esperaba tras eliminar a Motagua de la Copa Centroamericana

Además, jugó dos encuentros de la Copa del Presidente, eliminando por penales al Dubai City (Canhoto fue suplente y no sumó minutos) y quedando fuera en los 32avos de final frente al Al Hamriyah, partido en el que el sudamericano tuvo 24 minutos de juego.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Rueda recibe el peor mensaje ante una de sus grandes decisiones para enfrentar a Costa Rica
Honduras

Rueda recibe el peor mensaje ante una de sus grandes decisiones para enfrentar a Costa Rica

Golpeado: el revés que sufrió Keylor Navas antes de enfrentar a Honduras
Honduras

Golpeado: el revés que sufrió Keylor Navas antes de enfrentar a Honduras

Piojo Herrera no esperaba lo que dijo Jeaustin Campos de la convocatoria de Waston
Honduras

Piojo Herrera no esperaba lo que dijo Jeaustin Campos de la convocatoria de Waston

Bolillo Gómez y una cruda declaración que peligra el boleto al Mundial
El Salvador

Bolillo Gómez y una cruda declaración que peligra el boleto al Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo