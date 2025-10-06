Anderson Canhoto sorprende a la afición de Alajuelense con un anuncio desde Dubai: “Volverá”

Ya han transcurrido tres meses desde la desvinculación de Anderson Canhoto de Liga Deportiva Alajuelense. El volante brasileño, que llegó a Costa Rica a mediados de 2024 como uno de los refuerzos estrella de Alexandre Guimaraes, perdió protagonismo con el pasar de los meses y finalmente fue limpiado por Óscar “Machillo” Ramírez tras el Clausura 2025.

El destino del ex manudo fue el Hatta Club de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos, con sede en Dubai, desde donde este lunes envió un mensaje que tomó por sorpresa a la afición rojinegra.

Un guiño para Alajuelense

En un video publicado en sus historias de Instagram, Canhoto se filmó en una peluquería mientras le platinaban el cabello. Junto al video, añadió una imagen celebrando uno de sus goles con Alajuelense, cuando lucía el mismo look, acompañado del mensaje: “El Kamehameha volverá.”

Minutos después, el futbolista de 28 años publicó otra historia mostrando el resultado final del proceso, recuperando el look que lo caracterizó durante su etapa en Alajuela.

Canhoto no oculta el cariño que aún siente por la afición manuda: en su cuenta de Instagram mantiene dos publicaciones fijadas con el uniforme de La Liga, el que más veces defendió en su carrera.

Con el club rojinegro disputó 58 partidos, anotando 10 goles y sumando 9 asistencias. Su ciclo no terminó de la mejor manera, pero los aficionados aún recuerdan su gran nivel durante la segunda mitad del 2024, cuando incluso se dio el lujo de marcar un gol memorable en el clásico ante Deportivo Saprissa.

¿Cómo lo está haciendo Canhoto en Dubai?

El Hatta Club ha disputado dos partidos en la segunda división árabe: arrancó venciendo 1-0 al Al Jazira Al Hamra en la primera jornada y luego igualó 2-2 frente al Al Fujairah.

Además, jugó dos encuentros de la Copa del Presidente, eliminando por penales al Dubai City (Canhoto fue suplente y no sumó minutos) y quedando fuera en los 32avos de final frente al Al Hamriyah, partido en el que el sudamericano tuvo 24 minutos de juego.