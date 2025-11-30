Este domingo, el Deportivo Saprissa pudo sacar la victoria en La Cueva frente a Liberia por 3-1 en la penúltima jornada del Apertura 2025. Con estos tres puntos, se aseguró que nadie puede arrebatarle el segundo lugar, aunque horas antes conoció la peor noticia.

El principal objetivo que tenía el Monstruo para este campeonato era finalizar en la primera posición antes de la fase final y así obtener la posibilidad de estar en la Gran Final. Lo confesó el propio Vladimir Quesada en conferencia de prensa, luego del triunfo ante los Pamperos.

Sin embargo, no pudo lograrlo y ahora tendrá que jugar una llave más para ser campeón y alcanzar la estrella 41. Así confirmó la Unafut a través de sus canales oficiales.

El mensaje de Unafut que celebra todo Alajuelense ante los ojos de Saprissa

“Alajuelense es el líder absoluto del Apertura 2025 de Liga Promerica“, comunicó la Unafut para sentenciar el primer puesto en favor de la Liga. A falta de la jornada 18, el conjunto rojinegro sacó una ventaja de cuatro puntos y nadie lo podrá alcanzar.

Uno de los puntos positivos de Saprissa es que se asegura definir de local las semifinales que comenzarán la semana próxima. A la espera del rival que le toque en esta instancia, primero viajará a Cartago o a Liberia para el duelo de ida.

En la otra semifinal, Alajuelense tiene tres rivales posibles, ya que tanto Pérez Zeledón como Herediano pueden alcanzar la cuarta posición. Ambos se cruzan en la última jornada, aunque deberán esperar a que Liberia sea derrotado nuevamente.