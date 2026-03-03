Mientras Atlético eliminaba a Barcelona, la Selección de Honduras confirmó esta noticia que llega desde Madrid

El mismo día que la Selección de Honduras presentó a José Francisco Molina como su nuevo entrenador, Barcelona no pudo concretar la remontada contra el Atlético de Madrid.

Los del Cholo Simeone avanzaron a la final de la Copa del Rey con un 4-3 y durante se daba el partido en suelo catracho se daba una noticia que involucra a los colchoneros.

Desde Deportes TVC han dado a conocer que Honduras usará en España la Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael (Segovia) que funciona como una de la sedes del Atlético de Madrid, esto antes del duelo amistoso contra Perú el 31 de marzo.

El cotejo se va a disputar en el Estadio Omónio Butarque donde juega el Leganés y la Bicolor se preparará en campo colchonero.

¿Por qué se entrenará en la sede del Atlético de Madrid?

Esto puede ser gracias a que José Francisco Molina pasó por las filas del Atlético en su etapa como jugador sumado a las gestiones de Francis Hernández como director deportivo.

Honduras tiene planeado llegar a Madrid el 23 de marzo para preparar el amistoso que signifca el debut de Molina.

Luis Brevé, gerente de selecciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) también adelantó información al respecto.

“La idea es jugar dos partidos amistosos en la fecha FIFA de junio, del 1 al 9 de junio, después empieza el Mundial. Importante recalcar que en septiembre inicia la nueva Liga de Naciones Concacaf y ahora que la FIFA unió la septiembre con octubre y es una sola que dura dos semanas y ahí se van a jugar cuatro partidos. Luego en noviembre son los cuartos de final donde los ganadores avanzan al Final Four y a la Copa Oro y luego los que no van a un repechaje”, explicó.

