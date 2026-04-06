Alarma en Alajuelense: el problema que tenían controlado y reapareció con Machillo Ramírez

En la Liga Deportiva Alajuelense hay una preocupación que no se ve en la tabla, pero que empieza a pesar cada vez más en el día a día del equipo. Mientras la Liga pelea por meterse de lleno en la definición del Clausura 2026, hay un problema que volvió a aparecer y que ya no pueden disimular puertas adentro.

Durante el ciclo de Alexandre Guimaraes, uno de los puntos fuertes del equipo era justamente el control físico del plantel. En el Clausura 2025, Alajuelense registró 12 lesiones en total: 5 sobrecargas, 2 musculares, 2 traumas y 3 de otro tipo. Números que, sin ser ideales, estaban dentro de un margen manejable para la exigencia del torneo.

El problema que apareció con Machillo Ramírez

Pero con la llegada de Óscar Ramírez, el escenario cambió de forma marcada. En el Clausura 2026, la cifra subió a 18 lesiones, y el dato que más inquieta es el crecimiento de las musculares: 10 en total. Un número que no solo llama la atención, sino que impacta directamente en la continuidad del equipo.

La comparación es inevitable y empieza a instalar un debate incómodo. No se trata solo de una cuestión estadística, sino de cómo estas ausencias afectan el rendimiento colectivo en un tramo decisivo del campeonato. Cada baja obliga a modificar piezas, ajustar esquemas y perder regularidad.

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En tono casi paródico, en la Liga parece haberse armado un “equipo paralelo” en la enfermería, con nombres que se repiten semana a semana. Y mientras el once titular intenta sostenerse en la cancha, el cuerpo técnico mira de reojo una lista de lesionados que no deja de crecer.

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Lo que antes parecía un aspecto controlado hoy vuelve a ser un dolor de cabeza. Y en un torneo donde el margen de error es mínimo, Alajuelense no solo compite contra sus rivales, sino también contra un problema interno que amenaza con condicionar todo su cierre de temporada.

Datos Claves

La gestión de Óscar Ramírez registra 18 lesiones totales durante el torneo de Clausura 2026.

registra 18 lesiones totales durante el torneo de Clausura 2026. Las lesiones musculares en Alajuelense aumentaron de 2 a 10 casos bajo el mando actual.

aumentaron de 2 a 10 casos bajo el mando actual. El equipo reportó 12 lesiones totales durante el ciclo previo liderado por Alexandre Guimaraes.