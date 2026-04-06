Machillo Ramírez no pudo evitarlo: Alajuelense enfrenta la noticia que entierra el sueño de ganar la 32 en el Clausura 2026

Tras el amargo empate 1-1 en el Morera Soto ante un Guadalupe FC que se encuentra virtualmente descendido, Liga Deportiva Alajuelense no solo complicó sobremanera sus posibilidades de mantenerse en la zona de clasificación del Torneo Clausura 2026, sino que quedó enfrentado a una realidad que sentencia sus aspiraciones al bicampeonato.

Con solo cuatro fechas por disputarse,los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez han quedado rezagados a la cuarta posición con 19 unidades, separados por una brecha casi insalvable de 9 puntos respecto al actual líder, el Club Sport Herediano.

ver también Cómo quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica tras el empate de Alajuelense ante Guadalupe

Alajuelense se despide del liderato

Dejando de lado las posibilidades estrictamente matemáticas, ya parece seguro afirmar que, si la Liga logra amarrar su boleto a las semifinales, no lo hará como ganador de la fase regular.

Machillo Ramírez ya no puede darse el lujo de pensar en el liderato (LDA).

En caso de clasificar, esto obligaría al equipo a ganar el cuadrangular de la segunda fase para forzar una Gran Final ante el primero de la tabla. Y la historia reciente lanza una advertencia aterradora para el liguismo: cuando no terminan en la cima de la tabla de posiciones, el título se convierte en una misión imposible.

La maldición que pone en jaque a Machillo Ramírez

La última vez que Alajuelense logró coronarse campeón nacional sin haber terminado en el primer lugar de la tabla fue en el Torneo de Invierno 2013. En aquel certamen, finalizó en la segunda posición por detrás de Herediano, pero logró imponerse en las rondas finales para levantar el trofeo.

Publicidad

Publicidad

Las únicas dos alegrías que ha tenido la afición rojinegra desde aquel 2013 fueron las ansiadas estrellas 30 (Apertura 2020) y 31 (Apertura 2025). En ambas ocasiones, el equipo fue líder absoluto de la fase regular, lo que les dio la ventaja deportiva y la confianza mental para arrasar.

El título 29 marcó una bisagra en la historia del León (La Nación).

Publicidad

En los últimos 13 años, cada vez que Alajuelense clasificó a semifinales en el segundo, tercer o cuarto lugar, fracasó rotundamente. De las más de 15 ocasiones en las que entraron a los play-offs sin la corona de la primera fase, no lograron levantar un solo título.

Publicidad

Al no tener la red de seguridad de una Gran Final garantizada, la presión suele asfixiar al plantel manudo. Ya sea el Deportivo Saprissa o el Club Sport Herediano, los rivales han sabido aprovechar las carencias de un Alajuelense que, al entrar sin ventaja deportiva, se desploma en las series de ida y vuelta.

Publicidad

ver también Primero Van der Putten y ahora Alexis Gamboa: se confirma el diagnóstico que deja en shock a Alajuelense

Hoy, la historia pone a Óscar Ramírez frente a su mayor reto. Con un equipo golpeado por lesiones graves (como las de Pilone, Van der Putten y Alexis Gamboa) y un fútbol que genera dudas, el sueño del bicampeonato choca de frente con una estadística desoladora.

En síntesis

A 9 puntos de Herediano y con solo 12 por disputar, la Liga ya no podrá dejarse el primer lugar, perdiendo el derecho a una “Gran Final” garantizada.

Alajuelense está obligado a ganar la segunda fase (semifinales y final) de forma perfecta para forzar una serie definitiva.

Desde la Copa 29 en 2013, Alajuelense ha fallado en todos los intentos de salir campeón cuando clasificó como 2°, 3° o 4°.

Publicidad