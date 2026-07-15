Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Inglaterra: cómo queda el cuadro del Mundial 2026

Argentina es la gran favorita para quedarse con la llave de semifinales ante Inglaterra. Esto pasará con cada resultado que se puede dar.

Argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio por la segunda semifinal del Mundial 2026. El partido en el Atlanta Stadium completará el cuadro de los dos encuentros finales del torneo: la definición por el título y el duelo por el tercer puesto.

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España ya aseguró su lugar en la final después de derrotar 2-0 a Francia, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Por lo tanto, el resultado de Argentina–Inglaterra determinará qué selección enfrentará a La Roja y cuál deberá medirse con Les Bleus por el último lugar del podio.

ver también Alerta meteorológica en Atlanta: ¿se puede suspender Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

Argentina llega con puntaje perfecto

La selección de Lionel Scaloni ganó los seis partidos que disputó en el Mundial y se encuentra a un paso de su segunda final consecutiva.

La Albiceleste dominó el Grupo J con victorias ante Argelia, Austria y Jordania. Posteriormente eliminó a Cabo Verde, Egipto y Suiza. En los cuartos de final se impuso 3-1 durante el tiempo suplementario, con Julián Álvarez como autor del gol que quebró la igualdad.

Argentina convirtió 17 goles durante el torneo y tiene a Lionel Messi como su principal figura ofensiva. Además, busca convertirse en la primera selección que defiende exitosamente el título desde Brasil en 1962.

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Inglaterra también permanece invicta

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llega a la semifinal con cinco victorias y un empate.

Después de terminar primero en el Grupo L, Inglaterra eliminó a República Democrática del Congo, México y Noruega. Ante el seleccionado escandinavo necesitó la prórroga y ganó 2-1 gracias a un doblete de Jude Bellingham.

Los Three Lions intentan regresar a una final mundialista después de 60 años. Su única participación en el partido por el título fue en 1966, cuando organizaron el torneo y derrotaron a Alemania Federal.

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Qué pasa si Argentina le gana a Inglaterra

Una victoria argentina, ya sea durante los 90 minutos, en la prórroga o mediante una tanda de penales, clasificará a la Albiceleste para la final contra España.

El partido por el título se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, denominación utilizada por la FIFA para el MetLife Stadium de East Rutherford. Comenzará a las 3:00 p.m. del horario local, la 1:00 p.m. de gran parte de Centroamérica y las 2:00 p.m. de Panamá.

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El cuadro quedaría de la siguiente manera:

Final: España vs. Argentina.

España vs. Argentina. Tercer puesto: Francia vs. Inglaterra.

Argentina alcanzaría la séptima final mundialista de su historia:

Uruguay 1930: subcampeón.

Argentina 1978: campeón.

México 1986: campeón.

Italia 1990: subcampeón.

Brasil 2014: subcampeón.

Qatar 2022: campeón.

Mundial 2026: enfrentaría a España.

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La Albiceleste también quedaría a un partido de conseguir su cuarta Copa del Mundo y de convertirse en el primer bicampeón desde el Brasil de Pelé, ganador en 1958 y 1962.

Qué pasa si Argentina e Inglaterra empatan después de los 90 minutos

La semifinal puede terminar igualada durante el tiempo reglamentario, pero no concluir oficialmente en empate.

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Si Argentina e Inglaterra permanecen nivelados después de los 90 minutos, disputarán una prórroga de dos períodos de 15 minutos.

El Mundial 2026 no utiliza la regla del gol de oro. Por lo tanto, aunque una selección convierta durante el primer tiempo suplementario, deberán completarse los 30 minutos.

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Si la igualdad continúa después de los 120, el segundo finalista se definirá mediante una tanda de penales. Los partidos de la fase eliminatoria deben disputarse hasta determinar un ganador.

El resultado de la definición establecerá uno de estos dos cuadros:

ver también Cómo llegó Inglaterra a la semifinal del Mundial 2026: todos sus partidos y resultados

Si Argentina gana en la prórroga o por penales

Final: España vs. Argentina.

España vs. Argentina. Tercer puesto: Francia vs. Inglaterra.

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Si Inglaterra gana en la prórroga o por penales

Final: España vs. Inglaterra .

España vs. . Tercer puesto: Francia vs. Argentina.

Argentina e Inglaterra ya definieron un partido mundialista desde los once metros. En los octavos de final de Francia 1998 empataron 2-2 y la Albiceleste ganó 4-3 por penales.

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Qué pasa si Argentina pierde ante Inglaterra

Si Inglaterra se impone por cualquier vía, los Three Lions avanzarán a la final contra España.

En ese escenario, el cuadro quedaría así:

Final: España vs. Inglaterra.

España vs. Inglaterra. Tercer puesto: Francia vs. Argentina.

Inglaterra disputaría la segunda final mundialista de su historia y tendría la oportunidad de conseguir su primer título desde 1966.

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Para Argentina, la derrota significaría el final de la defensa del campeonato y la obligación de disputar el encuentro por el tercer puesto ante Francia.

Cómo queda el cuadro final del Mundial 2026

España y Francia ya tienen confirmado qué encuentro jugarán. Todo depende ahora del resultado de la segunda semifinal:

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Si Argentina elimina a Inglaterra

Sábado 18 de julio, tercer puesto: Francia vs. Inglaterra.

Francia vs. Inglaterra. Domingo 19 de julio, final: España vs. Argentina.

Si Inglaterra elimina a Argentina

Sábado 18 de julio, tercer puesto: Francia vs. Argentina.

Francia vs. Argentina. Domingo 19 de julio, final: España vs. Inglaterra.