¿Por qué no juega Lautaro Martínez en Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

Lautaro Martínez comenzará el partido ante Inglaterra en el banco de suplentes pese a haber convertido ante Suiza.

Argentina enfrenta este miércoles a Inglaterra en el Atlanta Stadium por un lugar en la final del Mundial 2026. El ganador disputará el partido decisivo contra España, que eliminó a Francia en la primera semifinal.

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A muchos puede llamarles la atención que Lautaro Martínez no aparezca en el once inicial, especialmente porque viene de marcar el 3-1 ante Suiza. El Toro ingresó desde el banco y sentenció la clasificación argentina con un gol durante el tiempo suplementario.

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¿Por qué no juega Lautaro Martínez contra Inglaterra?

La ausencia de Lautaro entre los titulares responde a una decisión táctica de Lionel Scaloni. El delantero del Inter de Milan está disponible, pero perdió la pulseada por el puesto con Julián Álvarez.

El cuerpo técnico prioriza para este encuentro la movilidad, la presión y el recorrido del jugador del Atlético Madrid. Esas características pueden resultar importantes para incomodar la salida inglesa y acompañar los movimientos de Messi fuera del área.

Lautaro Martínez espera su oportunidad en el banco de suplentes (Getty Images).

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Lautaro comenzará como una de las principales alternativas ofensivas. Su presencia en el banco le permite a Scaloni contar con un delantero de área para el segundo tiempo.

Julián Álvarez ocupa el lugar de Lautaro

Julián Álvarez será el delantero titular junto con Lionel Messi. La Araña mantuvo el puesto después de convertir el gol que rompió el empate ante Suiza durante el tiempo suplementario.

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Scaloni vuelve así a inclinarse por una dupla que combina la libertad de Messi con el despliegue de Julián. Lautaro deberá esperar su oportunidad desde el banco, como ocurrió en los cuartos de final, cuando ingresó y terminó liquidando el partido.