El salvadoreño es uno de los árbitros sensación de la Copa del Mundo e incluso suena como candidato a pitar la final en Nueva Jersey.

El salvadoreño Iván Barton será el árbitro principal del partido entre Francia y España por las semifinales del Mundial 2026. La designación confirma la confianza de la FIFA en uno de los jueces más importantes de la Concacaf.

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Barton, de 35 años, dirigirá su cuarto encuentro en esta Copa del Mundo y afrontará uno de los compromisos más exigentes de su carrera. Estará acompañado por una terna centroamericana en el Dallas Stadium.

ver también De ser suspendido en El Salvador a dirigir España vs. Francia: la polémica que persigue a Iván Barton en el Mundial 2026

Quién es Iván Barton, árbitro de Francia vs. España

Iván Arcides Barton Cisneros nació el 27 de enero de 1991 en Santa Ana, El Salvador. Llegó a la máxima categoría del fútbol salvadoreño en la temporada 2014-2015 y es árbitro internacional de la FIFA desde 2018.

Además de su carrera dentro del campo, se graduó en Ciencias Químicas en la Universidad de El Salvador y ejerció como profesor de Química Orgánica.

Su recorrido internacional incluye partidos de Copa Oro, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup, Juegos Olímpicos, Mundial de Clubes y diferentes competencias juveniles organizadas por la FIFA. También dirigió en la Liga Profesional Saudí.

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Cómo es el estilo arbitral de Iván Barton

Barton se caracteriza por una personalidad fuerte y un lenguaje corporal muy marcado. Es un árbitro expresivo, gesticulante y que busca transmitir autoridad desde los primeros minutos.

Su manejo no se apoya principalmente en el diálogo prolongado con los futbolistas. Barton suele intentar imponerse con rapidez y no permite demasiadas protestas alrededor de sus decisiones.

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También acostumbra permitir cierto nivel de contacto físico antes de sancionar una falta. Sin embargo, cuando interpreta que el partido necesita una intervención firme, no duda en recurrir a las tarjetas.

Su intensidad puede llevarlo a ocupar un lugar demasiado visible durante algunos encuentros, pero también le permite mantener el control en partidos de alta tensión. Para Francia y España será importante entender rápidamente su criterio y evitar protestas reiteradas.

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Qué partidos dirigió Barton en el Mundial 2026

La semifinal será su cuarta actuación como árbitro principal en esta edición:

Turquía 0-1 Paraguay , fase de grupos.

, fase de grupos. Japón 1-1 Suecia , fase de grupos.

, fase de grupos. Suiza 0-0 Colombia (4-3 por penales) , octavos de final.

, octavos de final. Francia vs. España, semifinales.

La histórica expulsión de Miguel Almirón

Barton fue protagonista de uno de los episodios arbitrales más comentados de este Mundial durante el partido entre Paraguay y Turquía.

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El salvadoreño expulsó a Miguel Almirón después de que el futbolista paraguayo se cubriera la boca para hablar con el turco Mert Müldür durante una discusión.

La decisión representó la primera aplicación mundialista de la nueva directriz conocida como Ley Vinícius-Prestianni, creada para impedir que los jugadores oculten insultos, expresiones discriminatorias o lenguaje ofensivo al dirigirse a un rival o al árbitro.

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El antecedente demuestra que Barton no duda en aplicar el reglamento de manera estricta cuando considera que un futbolista cruza el límite.

Barton aplicó la “Ley Vinícius-Prestianni” y dio la vuelta al mundo. (Getty Images)

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El récord de Iván Barton en los Mundiales

Barton ya había dirigido tres partidos en Qatar 2022:

Alemania 1-2 Japón , fase de grupos.

, fase de grupos. Brasil 1-0 Suiza , fase de grupos.

, fase de grupos. Inglaterra 3-0 Senegal, octavos de final.

Con sus tres actuaciones previas en el Mundial 2026 llegó a seis partidos y superó al guatemalteco Carlos Batres, quien había dirigido cinco. Ante Francia y España alcanzará los siete encuentros mundialistas, récord para un árbitro centroamericano.

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La terna arbitral de Francia vs. España

El equipo arbitral para la primera semifinal estará integrado por:

Árbitro principal: Iván Barton, El Salvador.

Iván Barton, El Salvador. Primer asistente: David Morán, El Salvador.

David Morán, El Salvador. Segundo asistente: Antonio Pupiro, Nicaragua.

Antonio Pupiro, Nicaragua. Cuarto árbitro: Glenn Nyberg, Suecia.

Glenn Nyberg, Suecia. Asistente de reserva: Mahbod Beigi, Suecia.

Mahbod Beigi, Suecia. VAR: Tomasz Kwiatkowski, de Polonia.

Barton, Morán y Pupiro trabajaron juntos en los tres encuentros anteriores que dirigió el salvadoreño durante este Mundial.

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Barton nunca dirigió a Francia ni España

La semifinal será el primer partido de Barton como árbitro principal de cualquiera de estas dos selecciones mayores.

El salvadoreño llegará sin antecedentes directos con Francia o España, pero con experiencia suficiente en encuentros eliminatorios y competencias internacionales de máxima exigencia.

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Cuándo juegan Francia vs. España

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium, nombre utilizado durante el Mundial para el AT&T Stadium de Arlington.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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El ganador avanzará a la final del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de Inglaterra vs. Argentina.