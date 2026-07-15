Scaloni y Tuchel van por récords históricos en Argentina vs. Inglaterra: cuáles pueden conseguir en el Mundial 2026

Scaloni aventaja a Thomas Tuchel en Copas del Mundo, pero el alemán en clubes ha logrado cosas importantes.

Argentina e Inglaterra no solamente disputarán este miércoles 15 de julio el último boleto para la final del Mundial 2026. Lionel Scaloni y Thomas Tuchel también llegan a la semifinal del Atlanta Stadium con la posibilidad de alcanzar marcas inéditas o reservadas para muy pocos entrenadores.

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Los caminos son completamente diferentes. Scaloni busca prolongar uno de los ciclos más exitosos de la historia de las selecciones y quedar a un partido de igualar un récord vigente desde 1938. Tuchel, en cambio, podría romper una barrera que ningún técnico extranjero consiguió superar en casi un siglo de Copas del Mundo.

ver también Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Inglaterra: cómo queda el cuadro del Mundial 2026

El ganador enfrentará el domingo 19 de julio a España, que consiguió el primer lugar en la final después de derrotar 2-0 a Francia.

Scaloni puede convertirse en el quinto DT que dirige dos finales consecutivas

Si Argentina elimina a Inglaterra, Lionel Scaloni conducirá a la Albiceleste hacia su segunda final mundialista consecutiva.

Hasta el Mundial 2022, solamente cuatro entrenadores habían alcanzado el partido por el título en dos ediciones seguidas con una misma selección:

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Vittorio Pozzo con Italia: campeón en 1934 y 1938.

campeón en 1934 y 1938. Carlos Bilardo con Argentina: campeón en 1986 y subcampeón en 1990.

campeón en 1986 y subcampeón en 1990. Franz Beckenbauer con Alemania Federal: subcampeón en 1986 y campeón en 1990.

subcampeón en 1986 y campeón en 1990. Didier Deschamps con Francia: campeón en 2018 y subcampeón en 2022.

Scaloni se convertiría en el quinto integrante de esa lista y en el segundo argentino, después de Bilardo. También sería el primero en conseguirlo desde Deschamps, cuyo intento de alcanzar una tercera final seguida terminó con la derrota francesa ante España.

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Scaloni busca mantener el récord perfecto de Argentina en semifinales

La Albiceleste disputó cinco semifinales bajo el formato de eliminación directa y avanzó a la final en todas:

Estados Unidos, en 1930.

Bélgica, en 1986.

Italia, en 1990.

Países Bajos, en 2014.

Croacia, en 2022.

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Argentina ganó tres de esos encuentros durante el partido y otros dos mediante tandas de penales. La selección de Scaloni intenta ampliar ese registro a seis clasificaciones en seis semifinales.

Una victoria también colocaría a la Albiceleste en la séptima final mundialista de su historia, después de las disputadas en 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 y 2022.

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Scaloni puede igualar el récord de Vittorio Pozzo

La marca más importante, sin embargo, no se resolverá en Atlanta.

Scaloni necesita vencer primero a Inglaterra y después superar a España para convertirse en el segundo entrenador que conquista dos Copas del Mundo. El único que lo consiguió fue el italiano Vittorio Pozzo, campeón en las ediciones de 1934 y 1938.

Si Argentina retiene el título, Scaloni también será:

El segundo entrenador que gana dos Mundiales consecutivos.

El primer técnico sudamericano que conquista dos Copas del Mundo.

El primer entrenador argentino que levanta el trofeo dos veces.

El primer DT que combina dos Mundiales, dos Copas América y una Finalissima.

El conductor del primer seleccionado bicampeón mundial desde Brasil en 1958 y 1962.

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Scaloni ya conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. Una nueva consagración representaría su quinto título con la selección mayor argentina.

Tuchel puede ser el tercer entrenador extranjero que llega a una final

Thomas Tuchel también alcanzará una marca histórica si Inglaterra derrota a Argentina.

El alemán podría convertirse en el tercer entrenador que conduce a una selección extranjera hasta una final mundialista. Los dos antecedentes son:

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George Raynor: el inglés llevó a Suecia a la final de 1958.

el inglés llevó a Suecia a la final de 1958. Ernst Happel: el austríaco condujo a Países Bajos a la definición de 1978.

Ambos terminaron como subcampeones. Suecia perdió frente a Brasil y Países Bajos cayó contra Argentina. Tuchel sería el primer extranjero que llega a una final en 48 años.

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También sería el primer entrenador alemán que dirige a otra selección en el partido por el título.

Tuchel puede ser el primer técnico extranjero que lleva a Inglaterra a la final

Inglaterra tuvo anteriormente a otros dos seleccionadores no nacidos en el país: Sven-Göran Eriksson, de Suecia, y Fabio Capello, de Italia.

Ninguno consiguió superar los cuartos de final del Mundial. Tuchel ya mejoró esas actuaciones al alcanzar la semifinal y podría transformarse en el primer extranjero que conduce a los Three Lions hacia el partido decisivo.

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Inglaterra únicamente disputó una final mundialista. Fue en 1966, cuando Alf Ramsey dirigió al equipo que venció 4-2 a Alemania Federal en Wembley.

Si elimina a Argentina, Tuchel será:

El segundo entrenador que lleva a Inglaterra a una final.

El primero en conseguirlo desde Ramsey.

El primer extranjero que dirige a los Three Lions en el partido por el título.

El técnico que termina con una espera de 60 años sin finales mundialistas.

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ver también Cómo llegó Inglaterra a la semifinal del Mundial 2026: todos sus partidos y resultados

Tuchel puede romper una barrera que ningún extranjero superó

Los dos antecedentes de entrenadores extranjeros en finales terminaron con derrotas. Ningún seleccionador logró conquistar la Copa del Mundo dirigiendo a un país diferente del suyo.

Los 22 títulos entregados entre 1930 y 2022 fueron ganados por entrenadores de la misma nacionalidad que la selección campeona. Tuchel podría cambiar esa historia si Inglaterra elimina a Argentina y después vence a España.

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El alemán sería el primer técnico extranjero campeón mundial y, además, el primer entrenador de su país que conquista el torneo al frente de otra selección.

Tuchel podría sumarse al selecto grupo de Lippi y Del Bosque

Tuchel ya ganó la Champions League como entrenador de Chelsea en 2021.

Si también conquista el Mundial, se convertirá en el tercer técnico que consigue los dos principales títulos del fútbol de clubes y selecciones. Hasta ahora, solamente lo lograron:

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Marcello Lippi: Champions League con Juventus en 1996 y Mundial con Italia en 2006.

Champions League con Juventus en 1996 y Mundial con Italia en 2006. Vicente del Bosque: Champions League con Real Madrid en 2000 y 2002, y Mundial con España en 2010.

Del Bosque también ganó la Eurocopa 2012, mientras que Lippi sumó posteriormente la Champions asiática con Guangzhou Evergrande.

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Tuchel podría ingresar en ese grupo si Inglaterra consigue su segundo título mundial.