Qué pasa si Argentina e Inglaterra empatan en la semifinal del Mundial 2026: ¿hay alargue o van directo a penales?

La semifinal quedó lista para disputarse, pero ¿qué pasa dentro del juego si queda igualado en los 90 minutos reglamentarios?

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por un lugar en la final del Mundial 2026. El ganador jugará el partido por el título contra España, que eliminó 2-0 a Francia en la primera semifinal.

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Al tratarse de un encuentro de eliminación directa, debe existir obligatoriamente un vencedor. Si el marcador termina igualado después de los 90 minutos, se disputará una prórroga y, si la paridad continúa, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales.

ver también Cómo llegó Inglaterra a la semifinal del Mundial 2026: todos sus partidos y resultados

Qué pasa si Argentina e Inglaterra empatan después de los 90 minutos

Si el encuentro termina igualado al finalizar el segundo tiempo, se jugará una prórroga de 30 minutos.

El tiempo suplementario estará dividido en dos períodos de 15 minutos cada uno, con un breve intervalo entre ambas partes.

Los seleccionados también podrán utilizar una sustitución adicional durante la prórroga, además de los cambios permitidos durante el tiempo reglamentario.

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¿Existe el gol de oro durante la prórroga?

El Mundial 2026 no utiliza la regla del gol de oro.

Aunque Argentina o Inglaterra conviertan durante el primer período del tiempo suplementario, el partido no terminará automáticamente. Deberán disputarse los 30 minutos completos.

El equipo que se encuentre adelante después de los 120 minutos avanzará a la final contra España.

Qué pasa si continúan empatados después del alargue

Si el marcador sigue igualado al terminar la prórroga, el segundo finalista del Mundial se definirá mediante una tanda de penales.

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Cómo se define la tanda de penales

Antes de comenzar, el árbitro realiza dos sorteos.

El primero determina en cuál de los dos arcos se ejecutarán los penales. En el segundo, el capitán ganador puede elegir si su selección remata primero o en segundo lugar.

Después, cada equipo dispone inicialmente de cinco ejecuciones, realizadas de manera alternada por futbolistas diferentes.

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La tanda puede finalizar antes del quinto penal cuando uno de los dos seleccionados obtiene una ventaja que ya resulta imposible de remontar.

Si Argentina e Inglaterra convierten la misma cantidad después de los cinco remates iniciales, comenzará la denominada muerte súbita.

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Desde ese momento, cada selección ejecutará un penal por ronda. La definición finalizará cuando un equipo convierta y el otro falle, siempre después de que ambos hayan realizado la misma cantidad de lanzamientos.

Todos los jugadores habilitados deberán ejecutar una vez antes de que un futbolista pueda volver a rematar.

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Qué jugadores pueden participar en la tanda

Solamente pueden ejecutar los futbolistas que permanezcan dentro del campo cuando finalice la prórroga.

Un jugador que fue sustituido durante el encuentro no puede regresar exclusivamente para rematar un penal.

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Si una selección termina el partido con menos jugadores que su rival por una expulsión o una lesión sufrida después de agotar los cambios, el otro equipo deberá reducir su cantidad de ejecutantes para igualar el número de futbolistas habilitados.

Los antecedentes de Argentina en tandas mundialistas

Argentina disputó siete definiciones por penales en Copas del Mundo y ganó seis.

Sus antecedentes son:

Italia 1990: victoria ante Yugoslavia.

Italia 1990: victoria ante Italia.

Francia 1998: victoria ante Inglaterra.

Alemania 2006: derrota ante Alemania.

Brasil 2014: victoria ante Países Bajos.

Qatar 2022: victoria ante Países Bajos.

Qatar 2022: victoria ante Francia.

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ver también Cómo llegó Argentina a las semifinales del Mundial 2026: todos sus partidos y resultados

La única derrota argentina se produjo ante Alemania en los cuartos de final del Mundial 2006.

Los antecedentes de Inglaterra en tandas mundialistas

Inglaterra participó en cuatro definiciones por penales en Mundiales y solamente ganó una.

Sus resultados fueron:

Italia 1990: derrota ante Alemania Federal.

Francia 1998: derrota ante Argentina.

Alemania 2006: derrota ante Portugal.

Rusia 2018: victoria ante Colombia.

El antecedente directo favorece a Argentina: en los octavos de final de Francia 1998, la Albiceleste ganó 4-3 la tanda después de empatar 2-2 durante el partido.

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Cuándo juegan Argentina vs. Inglaterra

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p.m. de Panamá.

El encuentro debe determinar al rival de España en la final. Por eso, un empate después de los 90 minutos llevará la definición a la prórroga y, de ser necesario, a los penales.