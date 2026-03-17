Santiago van der Putten llena de orgullo a Alajuelense con lo que dijo tras la eliminación ante LAFC en Concachampions

Liga Deportiva Alajuelense pasó del éxtasis total a recibir un baldazo de agua fría en el Estadio Alejandro Morera Soto. Este martes, se quedó a un minuto y medio de forzar los tiempos extras contra LAFC, que le remontó 2-1 en el partido de vuelta para clasificar a los cuartos de final de la Concachampions 2026.

El encargado de poner a soñar a los manudos fue Santiago van der Putten, quien al minuto 3 abrió el marcador de cabeza y tuvo un rendimiento impecable como líder de la zaga central en el resto del encuentro, promediando una serie perfecta a nivel individual. Aunque con un sabor amargo en la parte colectiva.

Tras el pitazo final, el defensor de 20 años externó su dolor por cómo terminó la historia, sin dejar de resaltar también la gran labor que hizo el equipo frente al otrora campeón de la MLS y el apoyo inconmensurable de los aficionados, que llenaron “La Catedral”.

El mensaje de Santiago van der Putten que enorgullece a la Liga

“Perder siempre duele, pero si vamos a perder de alguna manera, que sea así. Qué mayor orgullo y qué mayor reflejo podemos dar de lo que somos, de la unión que tenemos, de la pasión que tenemos, del hambre que tenemos de surgir, que estas eliminatorias. No podemos poner excusas, pero fue una excelente eliminatoria”, dijo van der Putten en diálogo con la transmisión oficial.

ver también “Van a abandonar el club”: Alexis Gamboa y Santiago Van der Putten reciben el mensaje que anticipa su salida de Alajuelense

Sobre la sublime anotación de David Martínez al 93′, el seleccionado tico aseveró: “No podemos reprocharnos nada, dimos la vida, morimos en 180 minutos, dimos todo lo que podíamos dar y más. Fue un golazo, qué le vamos a hacer, era la única manera que nos iban a romper ese bloque que estaba tan seguro, de afuera del área. Frente en alto, orgullosos de lo que somos y ahora a pensar en el torneo local”.

Y cerró con palabras de agradecimiento para el ligusimo: “Increíble, creo que no se escucha nada. La 12 está llena, el estadio está lleno, todo el mundo nos está aplaudiendo. Yo creo que la gente reconoce el esfuerzo y que lo dimos todo”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis