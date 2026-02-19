Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Es oficial: confirman la noticia de Edrick Menjívar que Eduardo Espinel estaba esperando para el clásico ante Motagua

Olimpia y Motagua se enfrentan en una nueva edición del clásico capitalino; ambos equipos llegan la intención de sumar.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Olimpia llega con la obligación de ganarle a Motagua de Javier López para sumar en el Clausura 2026.
Olimpia llega con la obligación de ganarle a Motagua de Javier López para sumar en el Clausura 2026.

El Olimpia de Eduardo Espinel encara este domingo el clásico capitalino ante Motagua por la séptima fecha del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los Leones vienen de caer derrotados ante el 2-1 ante el Victoria en La Ceiba, juego en el que Edrick Menjívar fue sustituido a última hora tras sufrir molestas en el aductor.

“Lo voy a matar”: Kervin Arriaga recibe dura advertencia en el Levante tras castigo por expulsión

ver también

“Lo voy a matar”: Kervin Arriaga recibe dura advertencia en el Levante tras castigo por expulsión

Menjívar fue sustituido por Onán Rodríguez y en vistas del clásico crecieron las dudas sobre si el “Caracol” estaría listo para el juego ante los dirigidos por Javier López.

Fútbol Centroamérica conoció que Edrick Menjívar superó las molestias por lo que no tendrá problemas en ser el arquero titular ante Motagua, oportunidad de los Melenudos para recomponer el camino en el clausura.

El arquero Melenudo ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros.

Los dirigidos por Eduardo Espinel se ubican en la cuarta posición de la tabla, mientras el Ciclón Azul marchan segundos con nueve unidades. El líder absoluto es el Real España de Jeaustin Campos.

El posible 11 de Olimpia vs. Motagua

Olimpia: Edrick Menjívar, Enmanuel Hernández, Facundo Queiroz, Kevin Güity, Carlos Sánchez, Jorge Álvarez, Agustín Mulet, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jerry Bengtson y Jorge Benguché.

Publicidad

Motagua: Luis Ortíz, Christopher Meléndez, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Óscar Discua, Alejandro Reyes, Droopy Gómez, Jefryn Macías, Romario da Silva y Rodrigo de Olivera.

Acá cómo quedó el auto: Droopy Gómez más tres jugadores de Motagua sufren terrible accidente y este es su estado de salud

ver también

Acá cómo quedó el auto: Droopy Gómez más tres jugadores de Motagua sufren terrible accidente y este es su estado de salud

Los precios de la boletería

El Olimpia anunció el costo de la boletería para el juego ante Motagua y van desde los 150 lempiras para sol sur, sombra 300 y silla 600 lempiras. El sector del Sol norte anexo no estará habilitado.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
No hay marcha atrás: Olimpia confirma el cambio que Motagua no esperaba para el Clásico en Honduras
Honduras

No hay marcha atrás: Olimpia confirma el cambio que Motagua no esperaba para el Clásico en Honduras

“Lo menospreciaron”: revelan que Olimpia rechazó tenerlo y el jugador tomó la peor venganza
Honduras

“Lo menospreciaron”: revelan que Olimpia rechazó tenerlo y el jugador tomó la peor venganza

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la dura derrota de Olimpia: Jeaustin Campos domina a placer
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la dura derrota de Olimpia: Jeaustin Campos domina a placer

Patrick Kluivert coquetea con un equipo de Europa
Costa Rica

Patrick Kluivert coquetea con un equipo de Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo