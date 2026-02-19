Es oficial: confirman la noticia de Edrick Menjívar que Eduardo Espinel estaba esperando para el clásico ante Motagua

El Olimpia de Eduardo Espinel encara este domingo el clásico capitalino ante Motagua por la séptima fecha del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los Leones vienen de caer derrotados ante el 2-1 ante el Victoria en La Ceiba, juego en el que Edrick Menjívar fue sustituido a última hora tras sufrir molestas en el aductor.

ver también “Lo voy a matar”: Kervin Arriaga recibe dura advertencia en el Levante tras castigo por expulsión

Menjívar fue sustituido por Onán Rodríguez y en vistas del clásico crecieron las dudas sobre si el “Caracol” estaría listo para el juego ante los dirigidos por Javier López.

Fútbol Centroamérica conoció que Edrick Menjívar superó las molestias por lo que no tendrá problemas en ser el arquero titular ante Motagua, oportunidad de los Melenudos para recomponer el camino en el clausura.

El arquero Melenudo ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros.

Los dirigidos por Eduardo Espinel se ubican en la cuarta posición de la tabla, mientras el Ciclón Azul marchan segundos con nueve unidades. El líder absoluto es el Real España de Jeaustin Campos.

El posible 11 de Olimpia vs. Motagua

Olimpia: Edrick Menjívar, Enmanuel Hernández, Facundo Queiroz, Kevin Güity, Carlos Sánchez, Jorge Álvarez, Agustín Mulet, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jerry Bengtson y Jorge Benguché.

Publicidad

Publicidad

Motagua: Luis Ortíz, Christopher Meléndez, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Óscar Discua, Alejandro Reyes, Droopy Gómez, Jefryn Macías, Romario da Silva y Rodrigo de Olivera.

ver también Acá cómo quedó el auto: Droopy Gómez más tres jugadores de Motagua sufren terrible accidente y este es su estado de salud

Los precios de la boletería

El Olimpia anunció el costo de la boletería para el juego ante Motagua y van desde los 150 lempiras para sol sur, sombra 300 y silla 600 lempiras. El sector del Sol norte anexo no estará habilitado.

Publicidad

Tweet placeholder