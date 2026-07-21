Este sábado, en Puente Piedra, Ismael Rescalvo tendrá su debut en la Liga Promérica y a horas del partido el club confirmó la llegada más esperada.

Ya no falta nada. Después de lo que fue el Mundial 2026, la Liga Promérica de Costa Rica ya está lista para volver a la acción. Este mismo martes, de hecho, Unafut confirmó de manera oficial cómo se jugará la primera fecha del Apertura 2026 y la Liga Deportiva Alajuelense jugará el sábado.

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Así, el debut de Ismael Rescalvo al frente del equipo en un juego oficial del campeonato local será ante Sporting en Puente Piedra, el sábado a las 8:00 pm, luego de lo que fue la reciente derrota ante Herediano en la Supercopa de Costa Rica.

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Y fue justo en estas horas previas al estreno de la temporada que el club hizo un anuncio oficial muy esperado por la afición: la llegada de la nueva camiseta, cuyo lanzamiento ya tiene fecha y todos los detalles.

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“¡Oye! La nueva piel del León está por llegar!”, anunció la Liga en su cuenta de Instagram. “Asegurá tu entrada gratuita al lanzamiento oficial de la nueva colección de uniformes de Liga Deportiva Alajuelense para la temporada 2026-2027”, agregó en el posteo.

¿Cuándo será esto? El viernes 31 de julio a las 7:00 pm en el Centro de Eventos Pedregal, con entrada gratuita pero con cupo limitado. “Reservá tu espacio a través de nuestra boletería en línea y generá tu código QR, el cual será indispensable para ingresar al evento”, informó el club para sus seguidores.

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El anuncio oficial de la nueva camiseta de Alajuelense. (Instagram)

Ismael Rescalvo ultima detalles para el debut

Mientras tanto, el DT español se prepara pensando en lo que será el Apertura 2026 en el que intentará conseguir el 32° título de la institución. Para eso se reforzó con jugadores como el venezolano Juanpi Añor, en quien los manudos depositan muchas esperanzas.

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Además llegaron Roan Wilson, Daniel Chacón, Yeison Molina, Farbod Samadian y John Paul Ruiz, mientras que el club también fichó al ex Saprissa Luis Díaz, que se rompió los ligamentos en uno de sus tobillos y tras ser operado, aún no está recuperado.

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Con todos estos nombres más una sólida base de la planilla que dejó el Machillo Ramírez –Celso Borges, Washington Ortega, Anthony Hernández, Rolando Cisneros y Ángel Zaldívar, entre otros–, el técnico español intentará devolver a Alajuelense al reinado en Costa Rica en un segundo semestre en el que también deberá afrontar la Copa Centroamericana, donde define el tricampeonato.

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Juanpi Añor es la esperanza de Alajuelense.

En síntesis

Ismael Rescalvo debuta como técnico ante Sporting el sábado a las 8:00 pm.

debuta como técnico ante Sporting el sábado a las 8:00 pm. Viernes 31 de julio presentarán la nueva camiseta en el Centro de Eventos Pedregal.

presentarán la nueva camiseta en el Centro de Eventos Pedregal. Juanpi Añor y Luis Díaz destacan entre los fichajes del club para el Apertura.