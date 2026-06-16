¿Por qué Julián Álvarez no juega hoy en el debut de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El temible delantero de la Selección Argentina y el Atlético Madrid no es titular en el duelo ante Argelia por la primera fecha del Mundial 2026.

Julián Álvarez no arrancará como titular en el debut de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026. El delantero llega recuperándose de una molestia en el tobillo izquierdo y el técnico Lionel Scaloni decidió no exigirlo desde el inicio en el primer partido del Grupo J.

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La molestia que cambió el plan de Scaloni

La situación física de Julián venía siendo seguida de cerca por el cuerpo técnico argentino durante los días previos al estreno. El atacante de Atlético de Madrid se recuperó lo suficiente como para estar dentro de los convocados para el partido, pero la decisión final fue llevarlo con precaución.

El plan de Scaloni es que Álvarez pueda sumar minutos si el desarrollo del encuentro lo permite, haciendo lo posible por evitar una recaída y administrar cargas en el arranque del torneo.

El ex River arrastra una molestia en su tobillo izquierdo (Getty Images).

La baja de Julián entre los titulares abre la puerta para Lautaro Martínez. El delantero de Inter será el nueve de Argentina ante Argelia y compartirá el frente de ataque con Lionel Messi, en un equipo que buscará empezar la defensa del título mundial con una victoria.

Lautaro Martínez tiene su oportunidad en el XI titular de la Albiceleste (Getty Images).

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Argentina empieza la defensa del título

Los vigentes campeones del mundo comparten el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, por lo que el cuerpo técnico también mira el calendario completo antes de tomar riesgos con jugadores que llegan justos.

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El caso de Julián no es el único que Argentina controló en la previa. Emiliano Martínez venía de una fractura en un dedo de la mano derecha, pero evolucionó y será titular. Nicolás Tagliafico, en cambio, quedó afuera por un desgarro en el sóleo y es la baja más clara del equipo argentino para el debut.

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En síntesis

Julián Álvarez no será titular ante Argelia.

La razón es una molestia en el tobillo izquierdo.

Lautaro Martínez ocupará el lugar de centrodelantero desde el inicio.