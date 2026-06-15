Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 15 de junio, a qué hora y dónde ver

Entérate de todos los detalles de la agenda de este lunes 15 de junio en la Copa del Mundo que tendrá duelos frenéticos.

La actividad en el grupo H y G en el Mundial 2026 continuará este lunes 15 de junio con una agenda cargada de emociones que tendrá como atractivo el debut de una de las candidatas a ganar el torneo más prestigioso que organiza la FIFA a nivel de selecciones.

La jornada comienza con el debut de la selección de España en Atlanta que apuesta por una generación joven, pero experimentada en grandes competiciones. España apuesta nuevamente por su dominio del balón. Enfrente estará Cabo Verde, una de las revelaciones de África que parte como la menos favorita del grupo, pero que podría llegar a complicar a los europeos.

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Más tarde, en Houston, pero por el grupo G se pone en marcha con un partido que promete alta intensidad. Bélgica inicia una nueva etapa tras su generación dorada que marcó época en Europa. Egipto, por su parte, busca volver a destacar en una Copa del Mundo, apelando a su disciplina táctica y en velocidad de sus atacantes.

El tercer partido del día se disputará en Miami y será uno de los más interesantes de la jornada. Arabia Saudita se enfrenta a Uruguay. Los sudamericanos llegan con la presión para sacar el triunfo al ser considerados como favoritos para este duelo haciendo uso de su atractiva mezcla de juventud y experiencia. Mientras los árabes intentarán repetir sus actuaciones memorables como en el pasado Mundial cuando en su debut vencieron a Argentina. Intensidad, solidez, orden táctico y velocidad; un juego que promete altos voltajes.

La actividad concluirá en Seattle con un enfrentamiento que podría tener un enorme valor por el segundo puesto en el grupo G. Irán llega respaldado por varias participaciones consecutivas. Mientras Nueva Zelanda regresa al máximo escenario del fútbol internacional con la intención de demostrar que puede competir frente a selecciones de mayor tradición.

Partidos de hoy lunes 15 de junio en el Mundial 2026

Grupo H

España vs. Cabo Verde

10:00 a.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y El Salvador

11:00 a.m. Panamá

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Grupo G

Bélgica vs. Egipto

1:00 p.m.: Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y El Salvador

2:00 p.m. Panamá

Grupo H

Arabia Saudita vs. Uruguay

4:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y El Salvador

5:00 p.m. Panamá

Grupo G

Irán vs. Nueva Zelanda

7:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y El Salvador

8:00 p.m. Panamá

Dónde ver los partidos de hoy del Mundial 2026

Para Centroamérica, el canal autorizado que transmite los partidos del Mundial 2026 es Tigo Sports. Mientras en Estados Unidos, la cobertura en inglés está disponible a través de Fox y FS1, mientras que en español se puede vivir por Telemundo, Peacock y Universo.

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