Tras la derrota ante Herediano, Alajuelense mueve el mercado y suma tres nuevos fichajes

Alajuelense suma más refuerzos después de lo que sucedió con Herediano en la Supercopa de Costa Rica.

La Liga Deportiva Alajuelense se quedó sin el primer título que había en juego en este inicio de la temporada 2026-2027. Los manudos perdieron por 1-0 contra Herediano y también se quedaron sin opciones de disputar la Recopa frente a Saprissa.

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La Liga también dejó escapar lo que podía haber sido el primer trofeo de Ismael Rescalvo en su carrera como DT. El español sigue sin romper la racha y fue señalado después de la derrota por los aficionados rojinegros.

Pese a esta mala noticia, el periodista Kevin Jiménez dio a conocer que Alajuelense sumó tres fichajes pensando en el futuro de la plantilla. El conjunto manudo se llevó a tres futbolistas de Liberia para que sean parte de la U21 y también trabajen con el primer equipo.

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Los tres nuevos fichajes que sumó Alajuelense

Se trata de Paul González, Ashton García y Luis González. El primero tiene 17 años y juega como extremo izquierdo. Ya hizo su debut en Primera División con los Coyotes. Ashton, centrodelantero de 18 años, sabe también lo que es jugar en la máxima categoría a su corta edad.

Luis González es el que más experiencia suma de los tres. Tiene 21 años e hizo su primera aparición en la temporada 23-24 con el conjunto liberiano. Podría ser parte del primer equipo teniendo en cuenta que pronto tendrá 22.

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De izquierda a derecha con la camiseta rojinegra: Paul González, Ashton García y Luis González.

Con estas tres incorporaciones, Ismael Rescalvo tiene mayor material en el Centro de Alto Rendimiento para utilizar jugadores en el plantel superior. Si bien se había anunciado que no llegarían más refuerzos, estos tres en principio estarán en las ligas menores.