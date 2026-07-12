Cuándo vuelve a jugar Alajuelense tras perder la Supercopa ante Herediano

Alajuelense se quedó con las manos vacías en la Supercopa de Costa Rica: éste será su próximo partido.

Alajuelense no pudo comenzar la temporada con un título. La Liga perdió por 1-0 contra Herediano en el estadio José Rafael “Fello” Meza y quedó como subcampeón de la Supercopa de Costa Rica 2026.

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La derrota también dejó a Alajuelense fuera de la Recopa ante Saprissa. A diferencia del flamante supercampeón, que volverá a competir el viernes 17 de julio, el equipo derrotado deberá esperar hasta el comienzo del Torneo de Apertura 2026 para disputar su próximo partido oficial.

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¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense tras perder la Supercopa?

El próximo partido de Alajuelense será durante el fin de semana del domingo 26 de julio, por la primera jornada del Apertura 2026.

La programación inicial de UNAFUT contempla que el campeonato comience ese fin de semana, aunque todavía no están definidos días y horarios de los partidos.

Partido: Sporting FC vs. Alajuelense

Competencia: Torneo de Apertura 2026.

Jornada: primera.

Fecha: fin de semana del domingo 26 de julio.

Hora: por confirmar.

Estadio: Ernesto Rohrmoser.

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El encuentro marcará además el debut de la Liga en el campeonato nacional bajo la conducción de Ismael Rescalvo. Después de quedar sin la Supercopa, los rojinegros buscarán recuperarse en el torneo que representa uno de sus grandes objetivos de la temporada.