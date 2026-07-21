El primer mensaje de Cristiano Ronaldo tras la final perdida por Lionel Messi en el Mundial 2026

Después de algunos días, Cristiano Ronaldo ha hecho un primer posteo tras que Lionel Messi perdiera el Mundial 2026.

El golpe de perder la final de la Copa del Mundo 2026 en el tiempo extra sigue doliendo mucho en Argentina. La Albiceleste aguantó gran parte del dominio de España, pero al final se quedó con las manos vacías en el último suspiro del partido.

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Tras la derrota, las redes sociales se llenaron de comentarios y análisis. Sin embargo, muchos fanáticos estaban pendientes de las cuentas oficiales de Cristiano Ronaldo para ver si el astro portugués publicaba algún mensaje sobre el partido o sobre Lionel Messi.

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¿Qué publicó Cristiano Ronaldo?

Lejos de opinar sobre el torneo, Cristiano prefirió concentrarse en su faceta como empresario. El delantero no hizo ninguna mención a la final ni a sus rivales sudamericanos, demostrando respeto y educación al mantenerse al margen de la situación.

En su lugar, CR7 usó sus redes sociales para promocionar el Esports World Cup, un evento de videojuegos competitivos que se celebra en París y en el que participa activamente como inversionista y figura pública.

“La grandeza toma muchas formas. El Esports World Cup ya está en vivo en París con más de 2000 jugadores trabajando duro para ser campeones”, escribió el portugués en sus plataformas.

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Con esto, Cristiano demuestra una vez más que su carrera va mucho más allá del terreno de juego y que sabe cuidar muy bien sus negocios fuera del fútbol.

Actualmente, el jugador se encuentra disfrutando de unos días de descanso antes de reintegrarse a los entrenamientos con el Al Nassr, equipo con el que buscará defender el título de la Liga de Arabia Saudita.

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En resumen