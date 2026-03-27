Alajuelense es sorprendido por lo que dice Pedro Troglio sobre el fichaje fallido de Jorge Álvarez: “Se paga más”

Pedro Troglio habló de varios temas en su exclusiva con Fútbol Centroamérica. Uno de ellos fue el fichaje fallido de Alajuelense con Jorge Álvarez.

Troglio es una voz autorizada para hablar sobre Olimpia y explicó las razones por las cuales no se concretó el fichaje. Pocos se atreven a hablar de la manera en que lo hizo el argentino.

ver también Pedro Troglio aclaró cuántas veces lo llamó Saprissa para ser su DT: ni en Olimpia lo sabían

Para Pedro Antonio, en Costa Rica se paga mejor, pero no seduce tanto a un jugador que juega en Olimpia; tal vez sí lo haría si estuviera en otro club de Honduras. Comenzó destacando que las ligas son similares.

Pedro Troglio explica por qué Jorge Álvarez no fue a Alajuelense

“Creo que Costa Rica y Honduras están muy parejos en cuanto a sus estructuras. A lo mejor, Costa Rica hoy tiene mejores infraestructuras, desde los estadios hasta los complejos deportivos. Honduras está mejorando, con la mejora de los campos de juego, el complejo de Olimpia, y lo que ha construido Marathón también, que he visto en imágenes y es un lugar muy bonito”, comenzó diciendo Pedro Troglio.

También puso el ejemplo de Carlos Pineda, quien se fue por dinero, pero su nivel bajó al firmar con el Sporting FC.

Publicidad

Publicidad

Además, invitó a Jorge Álvarez a buscar otras opciones para mejorar su nivel futbolístico, pero mencionó que si la motivación es económica, Costa Rica podría ser una buena opción para él.

ver también Choco Lozano es golpeado con la noticia que no esperaba y Honduras queda sorprendida

“Creo que las ligas están parejas. Si me preguntas por Jorge Álvarez, yo me quedaría en Olimpia antes de ir a otro equipo como Alajuelense en Costa Rica. Pero también hay algo que es cierto: lo que ha pasado con Pineda en Costa Rica es que se paga un poco más. Y cuando los jugadores empiezan a tener cierta edad, analizan esos miles de dólares adicionales que pueden ganar para asegurar el final de su carrera y tener dinero guardado. Entonces, a veces no es que crean que Costa Rica sea mejor que Olimpia, pero sí consideran que esa diferencia económica, a largo plazo, les conviene.”