Alajuelense agudiza el conflicto con Alberto Toril y fija postura ante las acusaciones del hermano del español: “Ese es el problema”

La situación de Alberto Toril en Liga Deportiva Alajuelense sigue generando ruido fuera del terreno de juego. Luego del fuerte mensaje publicado por Héctor Toril Domingo, hermano del delantero español, el club rojinegro decidió marcar distancia y aclarar su postura ante lo que consideran una interpretación equivocada del conflicto.

Todo se originó tras una publicación del periodista Kevin Jiménez en redes sociales, donde se debatía el momento deportivo de la Liga. En los comentarios, Héctor Toril lanzó una frase que encendió la polémica: “Si no tienen para ni finiquitar a mi hermano, que se dejen de rollos”.

El mensaje fue interpretado como una acusación directa hacia Alajuelense, insinuando dificultades económicas o problemas para resolver la salida del atacante. Sin embargo, desde la institución la versión es muy distinta.

La respuesta por parte de Alajuelense

El periodista Josué Quesada, en su programa Teléfono Rojo, reveló que consultó directamente con personas dentro del club para conocer qué está ocurriendo realmente con Alberto Toril. La respuesta fue clara y apunta a un desacuerdo entre las partes: “Desde la Liga quieren prestarlo y Toril no quiere, quiere irse libre. Ese es el problema”, contó Quesada.

De acuerdo con esta versión, Alajuelense no tiene inconvenientes económicos para pagar una rescisión, como se dejó entrever desde el entorno del jugador. La postura del club es buscar una salida a préstamo, que les permita no perder totalmente los derechos sobre el futbolista y, eventualmente, recuperar parte de la inversión realizada.

Toril, por su parte, preferiría salir como agente libre, una opción que la dirigencia manuda no está dispuesta a aceptar en este momento.

El delantero español no ha tenido minutos en el Clausura 2026, en un contexto marcado por lesiones, falta de continuidad y la llegada de Óscar Ramírez al banquillo rojinegro.