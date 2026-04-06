Aarón Salazar revela la reacción del camerino de Alajuelense ante el regreso de Alejandro Bran que determinó Machillo Ramírez: “Si ellos decidieron…”

La Liga Deportiva Alajuelense no tuvo mucha fortuna ante su gente en el Estadio Alejandro Morera Soto tras el empate (1-1) contra Guadalupe. Un resultado que pone en peligro el cuarto lugar de los manudos en la clasificación del Torneo Clausura 2026.

Aarón Salazar disputó los 90 minutos de este complicado compromiso para el Machillo Ramírez, que además tuvo el regreso de Alejandro Bran, quien jugó todo el partido tras cumplir su suspensión con el club.

Más allá de los errores defensivos, en la parte ofensiva tampoco salieron las cosas para los manudos ante Guadalupe. Y por si fuera poco, antes de que se cumplieron los primeros 15 minutos de partido, Celso Borges salió lesionado.

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¿Qué dijo Aarón Salazar sobre el regreso de Alejandro Bran en Alajuelense?

Aarón Salazar valoró positivamente el regreso de Alejandro Bran a Alajuelense, al destacar que es un futbolista que marca diferencia, con criterio para manejar la pelota, y que su presencia fue de gran ayuda para el equipo.

“Para mí Alejandro Bran es un jugador que siempre marca diferencia, que tiene mucho criterio con la pelota y hoy nos ayudó muchísimo que estuviera de vuelta“, comentó Aarón Salazar en la zona mixta tras el empate ante Guadalupe.

Además, evitó profundizar en la sanción que enfrentó su compañero tras el altercado ocurrido en su condominio, asunto que requirió la intervención de la Fuerza Pública, y señaló que esa decisión correspondía únicamente a la directiva y al cuerpo técnico.

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“No me corresponde a mí, le corresponde a la directiva y al cuerpo técnico que toman las decisiones. Y si ellos decidieron que Alejandro Bran estuviera de vuelta, a nosotros como compañeros lo que nos corresponde es acuerparlo y tratarlo como uno más“, sentenció Salazar.

Autocrítica de Aarón Salazar en Alajuelense tras el empate ante Guadalupe

Por otro lado, Aarón Salazar fue autocrítico tras el empate de Alajuelense en casa ante Guadalupe, al calificar el resultado como negativo en un momento clave del torneo, donde varios rivales se mantienen cerca en la tabla.

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“Lo evalúo mal, no hay nada más que decir, es un mal resultado para nosotros este empate ante Guadalupe. Ahorita nos estamos jugando mucho, tenemos varios equipos que están muy cerca de nosotros en la tabla“, comentó Aarón Salazar.

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El defensor reconoció que el equipo necesitaba sumar de a tres para afianzarse en los primeros puestos, pero aceptó que el rendimiento no ha sido suficiente y que deberán redoblar esfuerzos en la semana.

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“Teníamos claro que era un partido donde debíamos sumar de a tres para asegurar por lo menos la permanencia en el cuarto lugar, pero bueno, ahora tenemos que trabajar el doble esta semana. No nos está alcanzando con lo que estamos haciendo“, sentenció.

Datos claves

Aarón Salazar destacó el regreso de Alejandro Bran como un jugador determinante , señalando que su presencia marcó diferencia y ayudó mucho al equipo en su vuelta.

, señalando que su presencia marcó diferencia y ayudó mucho al equipo en su vuelta. Evitó opinar sobre la sanción de Bran , dejando claro que esa decisión corresponde exclusivamente a la directiva y al cuerpo técnico, mientras que el grupo solo debe respaldarlo.

, dejando claro que esa decisión corresponde exclusivamente a la directiva y al cuerpo técnico, mientras que el grupo solo debe respaldarlo. Salazar fue autocrítico tras el empate ante Guadalupe, calificándolo como un mal resultado y admitiendo que el rendimiento del equipo no está siendo suficiente, especialmente por fallas en defensa y ataque.

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