A favor de Alajuelense: Jafet Soto hace un pedido ante Concacaf que ningún manudo imaginaba

La Liga Deportiva Alajuelense no tuvo un buen desempeño en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Cayó por 1-0 ante Motagua en el Alejandro Morera Soto y ahora está obligado a ganar en Honduras si quiere clasificar a las semifinales.

Un empate o una derrota dejan a la Liga sin posibilidad alguna. Una victoria por 1-0 envía el duelo al tiempo extra. Si gana por cualquier otro resultado, clasificará por marcar más goles de visitantes. De igual manera, los números no acompañan al conjunto de Machillo Ramírez, ya que no anota dos goles fuera de casa desde el 7 de agosto.

En medio de esta dura derrota, Jafet Soto fue uno de los que causó sorpresa con un pedido que, sin dudas, llamará la atención a la afición manuda. A pesar de tener una rivalidad muy marcada con Herediano y por lo acontecido en las últimas finales, el mandamás del Team pidió por el triunfo de la Liga.

Publicidad

Publicidad

ver también “Van a ver”: Jafet Soto lanza fuertes amenazas a días de su regreso al banco de Herediano

Jafet Soto pide por el triunfo de Alajuelense en los cuartos de final de la Copa Centroamericana

En declaraciones con El Mundo, Jafet quiere que le vaya bien a Alajuelense en la Copa Centroamericana, como así también con Cartaginés: “Es necesario tratar de mantener los cuatro espacios que tenemos hoy. Lastimosamente, en esta edición donde estuvimos cuatro en competición no nos fue como esperábamos y queríamos, pero por el bien del fútbol tico, ojalá les vaya bien a los dos“.

“Es necesario dejar los colores de lado”, agregó Jafet Soto sobre Alajuelense y Cartaginés, que también perdió la ida como local ante Olimpia por 2-1. Al igual que los Manudos, tendrá que ganar en territorio hondureño.

Publicidad

Jafet Soto se prepara para volver a dirigir este sábado contra Guadalupe. El presidente del Team regresará al banquillo luego de la destitución de Hernán Medford. Por segunda vez en el Apertura 2025, se hace cargo de la dirección técnica, aunque en esta ocasión no se rumorean nuevos nombres.