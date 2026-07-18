Quién es el árbitro de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Le asignaron un partido bravo que define al tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 entre Inglaterra y Francia.

El venezolano Jesús Valenzuela es el árbitro encargado de impartir justicia en el partido entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. Lo acompañan sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes, mientras que el uruguayo Leodán González está a cargo del VAR.

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El encuentro en el Miami Stadium representa la cuarta presentación de Valenzuela en esta Copa del Mundo y una de las designaciones más importantes de su trayectoria. El juez de 42 años también participó en Qatar 2022 y cuenta con más de una década de experiencia internacional.

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Quién es Jesús Valenzuela, el árbitro de Francia vs. Inglaterra

Jesús Noel Valenzuela Sáez nació el 24 de noviembre de 1983 en Portuguesa, Venezuela. Dirige en la máxima categoría de su país desde 2011 y es árbitro internacional de FIFA desde 2013.

Valenzuela ya había formado parte de la nómina arbitral de Qatar 2022. Allí dirigió, entre otros encuentros, el empate sin goles entre Inglaterra y Estados Unidos por la fase de grupos. Por ese motivo, varios futbolistas ingleses ya conocen su manera de conducir los partidos.

También se convirtió en el segundo venezolano en arbitrar una Copa del Mundo, después de Vicente Llobregat en Alemania Federal 1974. En 2021 fue distinguido como el mejor árbitro sudamericano del año.

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Qué partidos dirigió Valenzuela en el Mundial 2026

Antes del Francia vs. Inglaterra, Valenzuela estuvo a cargo de tres partidos:

Australia 2-0 Turquía , por la fase de grupos.

, por la fase de grupos. Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar , por la fase de grupos.

, por la fase de grupos. Costa de Marfil 1-2 Noruega, por los dieciseisavos de final.

En esos tres encuentros mostró solamente cuatro tarjetas amarillas y no expulsó a ningún jugador. Su promedio fue de 1,3 amonestaciones por partido.

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La designación para el partido por el tercer lugar representa uno de los compromisos más importantes de su trayectoria internacional y confirma la confianza de la Comisión de Árbitros de FIFA en el venezolano.

La terna arbitral de Francia vs. Inglaterra

Valenzuela estará acompañado por una terna mayoritariamente venezolana:

Árbitro principal: Jesús Valenzuela, de Venezuela.

Jesús Valenzuela, de Venezuela. Árbitro asistente 1: Jorge Urrego, de Venezuela.

Jorge Urrego, de Venezuela. Árbitro asistente 2: Tulio Moreno, de Venezuela.

Tulio Moreno, de Venezuela. Cuarto árbitro: Jalal Jayed, de Marruecos.

Jalal Jayed, de Marruecos. VAR: Leodán González, de Uruguay.

Leodán González, de Uruguay. VAR suplente: Carlos del Cerro Grande, de España.

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Urrego y Moreno también acompañaron a Valenzuela durante el Mundial de Qatar 2022, por lo que se trata de un equipo arbitral con experiencia previa conjunta en la competencia.

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Cuándo se juega Francia vs. Inglaterra

El partido por el tercer puesto se disputará el sábado 18 de julio de 2026 en el Miami Stadium.

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.

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Francia buscará conseguir su tercer bronce mundialista, mientras que Inglaterra intentará ganar por primera vez un partido por el tercer puesto.