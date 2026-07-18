En qué estadio juegan Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026: capacidad y características de la sede

Ya quedó todo listo para el penúltimo partido del Mundial 2026. Francia se enfrenta a Inglaterra por el tercer lugar.

Francia e Inglaterra juegan en el Miami Stadium el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El recinto, conocido habitualmente como Hard Rock Stadium, está ubicado en Miami Gardens y tiene una capacidad oficial de 64.478 espectadores para la Copa del Mundo.

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El estadio recibe el último de los siete partidos que le fueron asignados durante el torneo. Antes del encuentro entre franceses e ingleses, fue escenario de cuatro juegos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos.

ver también Francia supera a Inglaterra, las selecciones más caras del Mundial 2026: cuánto valen sus jugadores

En qué estadio juegan Francia vs. Inglaterra

El partido por el tercer puesto se disputa en el Miami Stadium, nombre utilizado por la FIFA para identificar al Hard Rock Stadium durante el Mundial 2026.

El recinto se encuentra en Miami Gardens, una ciudad perteneciente al condado de Miami-Dade, en el estado de Florida. Aunque la sede del Mundial es presentada oficialmente como Miami, el estadio no está ubicado dentro de la ciudad de Miami.

Francia llegó a esta instancia después de perder 2-0 frente a España en semifinales, mientras que Inglaterra cayó 2-1 ante Argentina. El encuentro corresponde al partido número 103 del Mundial y define qué selección completa el podio.

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Cuál es la capacidad del Miami Stadium

La capacidad oficial del Miami Stadium para el Mundial 2026 es de 64.478 espectadores.

Esta cifra corresponde a la configuración aprobada por la FIFA para el torneo. La cantidad de localidades puede variar en otros eventos según la disposición de las tribunas, las zonas de prensa, los espacios de hospitalidad y las necesidades de cada competencia.

El estadio no es el de mayor capacidad del Mundial. Sin embargo, se encuentra entre los recintos más importantes de Estados Unidos y fue elegido para albergar el partido por el tercer puesto, uno de los encuentros principales del calendario.

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Cómo es el Miami Stadium

Una de las características más reconocibles del estadio es la gran cubierta blanca que rodea sus tribunas. No se trata de un techo completamente cerrado: el terreno de juego permanece al aire libre.

La estructura fue instalada durante la renovación finalizada en 2016 y permite mantener hasta el 92% de los espectadores bajo sombra y protegidos de la lluvia. Esta característica resulta especialmente importante por las altas temperaturas y las precipitaciones habituales del sur de Florida.

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Entre sus principales características aparecen:

Capacidad mundialista para 64.478 personas .

. Canopy o cubierta sobre la mayor parte de las tribunas.

Campo de césped natural.

Cuatro pantallas gigantes de alta definición ubicadas en las esquinas.

Tres niveles principales de gradas.

Palcos y sectores de hospitalidad.

Terreno preparado para cumplir con las dimensiones exigidas por la FIFA.

Las cuatro pantallas reúnen una superficie total aproximada de 22.400 pies cuadrados y fueron incorporadas como parte de la modernización del recinto.

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Por qué se llama Miami Stadium durante el Mundial

El nombre comercial del recinto es Hard Rock Stadium, pero durante la Copa del Mundo aparece identificado como Miami Stadium.

El cambio es temporal y se aplica exclusivamente dentro de la denominación oficial del torneo. El comité organizador de la ciudad confirmó que el Hard Rock Stadium sería renombrado de esa manera durante el Mundial 2026.

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Fuera de la competencia, seguirá utilizando el nombre Hard Rock Stadium, denominación que posee desde 2016.

Qué equipos juegan habitualmente en el estadio

El Hard Rock Stadium es la casa de los Miami Dolphins, franquicia que participa en la NFL, la principal liga de fútbol americano de Estados Unidos.

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También recibe los partidos como local de los Miami Hurricanes, el equipo de fútbol americano universitario de la Universidad de Miami, y el tradicional Orange Bowl.

El recinto fue inaugurado en 1987 y originalmente se llamó Joe Robbie Stadium. A lo largo de su historia tuvo diferentes denominaciones hasta adoptar su nombre actual.

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Qué grandes eventos se disputaron en el Miami Stadium

El estadio tiene una extensa experiencia como sede de eventos internacionales. Entre sus antecedentes se encuentran:

Seis ediciones del Super Bowl.

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona disputado en 2017.

Partidos internacionales de la selección de Brasil.

Encuentros del Mundial de Clubes 2025.

El Miami Open de tenis.

Partidos de fútbol americano universitario.

Conciertos y espectáculos internacionales.

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Durante el Mundial de Clubes 2025 recibió ocho encuentros, lo que sirvió como una prueba importante antes de la Copa del Mundo de selecciones.

ver también Cómo se define Francia vs. Inglaterra si empatan en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugaron en Miami

El Miami Stadium fue elegido para recibir siete partidos del Mundial 2026:

Cuatro encuentros de la fase de grupos.

Un partido de dieciseisavos de final.

Un encuentro de cuartos de final.

El partido por el tercer puesto.

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Entre los partidos disputados allí estuvieron Arabia Saudita vs. Uruguay, Uruguay vs. Cabo Verde, Escocia vs. Brasil, Colombia vs. Portugal, Argentina vs. Cabo Verde y Noruega vs. Inglaterra. El Francia vs. Inglaterra será el último encuentro del torneo en esta sede.

Cuándo juegan Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto

Francia e Inglaterra juegan el sábado 18 de julio de 2026 en el Miami Stadium.

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.