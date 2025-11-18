“Figura en Europa”: Fidel Escobar recibe el mensaje que nadie en Saprissa quería escuchar mientras se juega el pase al Mundial 2026 con Panamá

Fidel Escobar se encuentra enfocado en conseguir con la Selección Panamá un boleto al Mundial de 2026 cuando tenga como rival esta noche a la Selección de El Salvador.

Sobre este escenario Fidel Escobar recibió un mensaje contundente que nadie en el Deportivo Saprissa quería escuchar mientras el canalero se juega su pase a la Copa del Mundo.

El mensaje que recibió Fidel Escobar

El Bolillo Gómez en rueda de prensa elogió con fuerza el talento de Fidel Escobar, asegurando que, de haberlo decidido, podría haberse consolidado sin problema como una figura en el fútbol europeo

“Si Fidel Escobar hubiera querido, hubiese sido figura en Europa por lejos. Para mí es un espectáculo de jugador”, comentó el Bolillo Gómez en rueda de prensa en la previa del encuentro ante Panamá por Eliminatorias.

Sin embargo, Fidel Escobar a manifestado en reiteradas ocasiones que a nivel de clubes se encuentra enfocado en el Deportivo Saprissa a pesar de las ofertas. Recordemos que su vínculo con el club morado se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Cuándo juega Panamá vs. El Salvador por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Panamá y El Salvador se verán las caras hoy martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m., hora de Centroamérica. El encuentro se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

