Quién es Fernanfloo, el youtuber salvadoreño que pelea contra Plex en La Velada del Año 6

La Velada del Año 6 trae una representación centroamericana. Aquí te contamos de quién se trata y su rival.

Fernanfloo vuelve a ponerse los guantes para representar a El Salvador en uno de los combates más esperados de La Velada del Año 6. El histórico creador de contenido centroamericano se enfrentará al español YoSoyPlex este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

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Su participación supone el regreso al ring de una de las figuras más importantes de la historia de YouTube en español. Aunque en los últimos años redujo la frecuencia de sus publicaciones, Fernanfloo conserva una comunidad de más de 50 millones de suscriptores y continúa siendo una referencia para varias generaciones de usuarios.

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¿Quién es Fernanfloo y cuál es su verdadero nombre?

El verdadero nombre de Fernanfloo es Luis Fernando Flores Alvarado. Nació el 7 de julio de 1993 en San Salvador, El Salvador.

El nombre artístico surgió de la combinación de partes de su nombre y apellido: Fernan, por Fernando, y floo, por Flores. Con esa identidad comenzó a publicar videos en YouTube en 2011, cuando todavía era adolescente.

¿Por qué se hizo famoso Fernanfloo?

Fernanfloo se hizo conocido gracias a sus videos de videojuegos, caracterizados por el humor, las reacciones exageradas y una edición acelerada que terminó convirtiéndose en su sello personal.

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Sus gameplays y videos cómicos alcanzaron a una audiencia internacional, especialmente entre el público joven de Latinoamérica y España. Con el crecimiento de su canal, pasó de ser un creador salvadoreño emergente a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la primera gran generación de youtubers en español.

El creador también abrió un segundo canal llamado Fernan, dedicado a videojuegos y otros contenidos, mientras comenzó a realizar transmisiones en Twitch y apariciones en proyectos fuera de las plataformas tradicionales.

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¿Cuántos suscriptores tiene Fernanfloo en YouTube?

El canal principal de Fernanfloo supera actualmente los 50 millones de suscriptores y acumula miles de millones de reproducciones. Estas cifras lo colocan entre los creadores en español con mayor audiencia en la historia de YouTube.

Su importancia es todavía mayor para Centroamérica. El salvadoreño fue uno de los primeros creadores de la región en construir una comunidad verdaderamente global y en competir en audiencia con los principales youtubers de México, España y Sudamérica.

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(Foto: Fernanfloo)

¿Fernanfloo ya había peleado en La Velada del Año?

El combate contra Plex no será la primera experiencia de Fernanfloo dentro del ring. El salvadoreño participó en La Velada del Año 3, celebrada el 1° de julio de 2023 en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.

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En aquella edición se enfrentó al español Luzu y consiguió la victoria por puntos mediante una decisión dividida de los jueces. El resultado generó debate entre los seguidores del evento, pero le permitió terminar su debut con un triunfo.

Fernanfloo llegará así a La Cartuja con un récord de una victoria y ninguna derrota en los eventos de boxeo organizados por Ibai Llanos.

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Fernanfloo vs. Plex: el combate de La Velada del Año 6

Fernanfloo enfrentará a YoSoyPlex en el noveno combate de La Velada del Año 6, justo antes de la pelea estelar entre IlloJuan y TheGrefg. El duelo reúne a dos creadores pertenecientes a generaciones diferentes de YouTube.

Plex también cuenta con experiencia dentro del evento: peleó en La Velada del Año 4 y derrotó al mexicano El Mariana. Esto significa que ambos llegarán invictos al enfrentamiento de Sevilla.

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Durante la presentación oficial, Fernanfloo aseguró que aceptó el desafío porque considera que tiene posibilidades reales de vencer al español. Incluso calificó a su rival como lento y “robótico”, unas declaraciones que aumentaron la expectativa alrededor de la pelea.

¿Cuándo pelea Fernanfloo contra Plex?

La pelea entre Fernanfloo y Plex se disputará este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

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El enfrentamiento será el penúltimo de una cartelera compuesta por diez combates. No tiene un horario exacto confirmado, debido a que su comienzo dependerá de la duración de las peleas y presentaciones musicales anteriores. La transmisión general de La Velada del Año 6 comenzará a las 11:00 a. m. de El Salvador y el resto de Centroamérica, con excepción de Panamá, donde iniciará a las 12:00 p. m.